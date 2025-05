Reino Unido convoca embaixador iraniano após acusação de três de seus cidadãos por espionagem

O Reino Unido convocou o embaixador iraniano Seyed Ali Mousavi nesta segunda-feira (19) após a acusação de três cidadãos iranianos em Londres por espionagem, anunciou o Ministério das Relações Exteriores britânico.

Os três homens, com idades entre 39 e 55 anos, foram acusados de espionagem e preparação de atos violentos no Reino Unido e foram levados a um tribunal no sábado em Londres.

"Proteger a segurança nacional continua sendo a nossa prioridade máxima e o Irã deve ser responsabilizado por suas ações", disse o ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

Mais cedo nesta segunda-feira, o Irã anunciou que havia convocado o encarregado de negócios do Reino Unido para protestar contra a detenção de seus cidadãos.

Mostafa Sepahvand, de 39 anos, Farhad Javadi Manesh, de 44, e Shapoor Qalehali Khani Noori, de 55, todos residentes em Londres, foram presos em 3 de maio por "atos que provavelmente auxiliariam um serviço de inteligência estrangeiro" cometidos entre agosto de 2024 e fevereiro de 2025, de acordo com as autoridades britânicas.

Após comparecerem ao tribunal no sábado, eles foram colocados sob custódia e comparecerão a uma audiência preliminar no Tribunal Penal de Old Bailey, em Londres, em 6 de junho.

Os três chegaram ao Reino Unido "por meios irregulares, inclusive a bordo de pequenos barcos", entre 2016 e 2022, segundo o governo britânico.

Segundo a BBC, os homens planejavam atacar jornalistas do Iran International, um canal de televisão privado sediado em Londres e classificado como uma organização terrorista por Teerã.

Um quarto iraniano, de 31 anos, foi preso em 9 de maio, mas foi libertado sem acusações na última quinta-feira.

