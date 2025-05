Rei Charles III escreve carta a Joe Biden após anúncio de seu câncer

O rei Charles III escreveu uma carta privada a Joe Biden, após o anúncio feito no dia anterior de que o ex-presidente americano foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata, informou o Palácio de Buckingham nesta segunda-feira (19).

O conteúdo da carta enviada pelo monarca de 76 anos, que também sofre de câncer, não foi divulgado.

A equipe do ex-presidente democrata anunciou no domingo que ele havia sido diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer de próstata com "metástases ósseas".

Nesta segunda-feira, Biden expressou na rede X sua gratidão pelo "amor" que recebeu de seus simpatizantes após anunciar sua doença.

"O câncer afeta a todos nós", escreveu ele.

O rei Charles III continua em tratamento contra um câncer, cuja natureza nunca foi revelada e cujo diagnóstico foi anunciado em fevereiro de 2024.

O monarca recebeu Joe Biden no Castelo de Windsor em julho de 2023 durante uma visita oficial.

O ex-presidente dos EUA também compareceu ao funeral da rainha Elizabeth II em 2022.

