Quem será ouvido nesta segunda pelos ministros do STF no julgamento do golpe de 8 de Janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a ouvir nesta segunda-feira, 19, as testemunhas da ação penal contra o chamado "núcleo crucial" da tentativa de golpe de Estado, composta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus.

As audiências serão realizadas por videoconferência e ocorrem até dia 2 de junho, incluindo 81 testemunhas, entre acusação e defesa.

Serão cinco as testemunhas de acusação ouvidas neste primeiro dia, marcada para ter início às 15h. Entre elas, estão os ex-comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Força Aérea, Carlos de Almeida Baptista Júnior.

Nos próximos dias, foram arroladas sete testemunhas do delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e as demais para as defesas dos outros acusados de planejarem a trama golpista.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi convocado inicialmente como testemunha de acusação, e também seria ouvido mais tarde como testemunha da defesa de Anderson Torres, mas a Procuradoria-Geral da República (PGR) o dispensou de depor nesta segunda-feira, mantendo o chamado apenas para a audiência da defesa de Torres.

Com isso, as testemunhas de acusação que inicialmente eram seis, passam a ser cinco. Confira quem são elas:

- Éder Lindsay Magalhães Balbino, dono da empresa Gaio Innotech Ltda., que teria ajudado na elaboração de documento com suspeitas infundadas das urnas eletrônicas (testemunha também da defesa de Walter Souza Braga Netto);

- Clebson Ferreira de Paula Vieira, analista de inteligência ex-integrante do Ministério da Justiça; teria elaborado planilhas para auxilias Anderson Torres mapear a movimentação de eleitores no segundo turno das eleições;

- Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de Análise de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

- Marco Antônio Freire Gomes, general e ex-comandante do Exército (testemunha também das defesas de Mauro César Barbosa Cid, Almir Garnier dos Santos, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira);

- Carlos de Almeida Baptista Júnior, brigadeiro e ex-comandante da Força Aérea Brasileira (FAB) (testemunha também das defesas de Almir Garnier dos Santos, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira).

As oitivas mais aguardadas estão marcadas para o dia 30 deste mês, quando devem ser ouvidos o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o deputado federal e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (PL-RJ), todos indicados como testemunhas por Bolsonaro.

Essa é uma das fases da instrução processual, ou seja, ainda não é o julgamento decisivo da ação penal, que ainda não tem data marcada. A Primeira Turma do Supremo tornou todos os integrantes do chamado "núcleo crucial" do golpe em réus, por unanimidade, em 26 de março.