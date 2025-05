Qual o intervalo ideal entre as séries para ganhar músculos ou emagrecer?

Quando falamos de treino de musculação, logo pensamos nos exercícios, nas cargas, nas repetições e nas séries. Mas tem um detalhe que muita gente não leva a sério: o intervalo entre as séries. Quem nunca passou do tempo de descanso porque foi olhar o celular ou conversar com o colega ao lado?

Respeitar esse tempo de pausa é essencial para alcançar bons resultados. Isso porque o intervalo serve para o músculo se recuperar e conseguir repetir o exercício com eficiência.

Se você descansa menos do que precisa, seus músculos podem estar cansados demais para a próxima série, o que atrapalha o desempenho e os ganhos. Por outro lado, se a pausa for muito longa, o corpo pode perder o ritmo e o estímulo certo do treino, o que também diminui os resultados.

O ideal é seguir o tempo de descanso que o treino pede, assim como você faz com o número de repetições e a carga. Afinal, cada parte do treino tem uma função — e todas são importantes para o seu progresso.

Qual o intervalo ideal?

Não existe um tempo fixo de descanso que funcione para todo mundo. O intervalo ideal entre uma série e outra depende de vários fatores: o objetivo do treino, o nível de experiência do aluno, a quantidade de exercícios e como eles foram planejados.

O professor determina o intervalo com base na percepção de esforço do praticante. Se a pausa não estiver adequada, é possível inclusive ajustar para mais ou menos na próxima série do exercício.

Em geral, para quem quer ganhar força ou aumentar os músculos, o intervalo costuma variar entre 45 segundos e 1 minuto e meio, já que os músculos precisam de um tempo para se recuperar do esforço. Para quem está focado em emagrecer, o descanso costuma ser menor, para manter o coração acelerado e queimar mais calorias.

Porém, isso não é uma regra. Existem métodos mais avançados para hipertrofia (ganho de massa muscular) em que o intervalo é bem curtinho — ou até eliminado —, justamente para deixar o músculo ainda mais cansado e estimular o crescimento.

Por isso, o ideal é sempre ter o acompanhamento de um profissional de educação física. É ele quem vai montar um plano de treino seguro e eficaz, definindo os melhores tempos de descanso, as cargas, as repetições e até os dias de pausa para o seu corpo se recuperar direitinho e evitar lesões.

*Com informações de reportagem publicada em 23/09/2019