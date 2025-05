Projeto de lei tributária de Trump é aprovado em painel e avança para Congresso dos EUA

Por David Morgan e Susan Heavey

WASHINGTON (Reuters) - O amplo projeto de lei de corte de impostos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estava parado há dias por causa de brigas internas entre os republicanos sobre cortes de gastos, obteve a aprovação de um importante comitê do Congresso no domingo, em uma rara vitória para Trump e para o presidente da Câmara, Mike Johnson.

Em uma sessão incomum na noite de domingo, quatro conservadores republicanos linha-dura do Comitê de Orçamento da Câmara, que haviam bloqueado a legislação na sexta-feira, permitiram que o projeto de lei avançasse enquanto pressionavam por cortes de gastos mais profundos em conversas a portas fechadas com líderes republicanos e autoridades da Casa Branca.

"Progredimos neste fim de semana... mas não fomos longe o suficiente", disse o deputado Chip Roy, um desses quatro, a repórteres depois que o painel aprovou o projeto de lei.

Uma possível votação sobre a aprovação na Câmara dos Deputados pode ocorrer ainda nesta semana.

Analistas apartidários dizem que o projeto de lei acrescentará de US$3 trilhões a US$5 trilhões à dívida de US$ 36,2 trilhões do país na próxima década. A Moody's citou o aumento da dívida, que, segundo ela, está a caminho de atingir 134% do PIB até 2035, para sua decisão na sexta-feira de rebaixar a recomendação de crédito dos EUA.

A medida prorrogará os cortes de impostos de Trump de 2017, sua principal conquista legislativa no primeiro mandato, reduzirá os impostos sobre a renda de horas extras - ambas promessas de campanha -, aumentará os gastos com defesa e fornecerá mais fundos para sua repressão na fronteira e à imigração.

Os mais linha dura querem cortes maiores no programa de saúde Medicaid para norte-americanos de baixa renda e a revogação completa dos créditos fiscais verdes implementados pelos democratas.

A aprovação do painel orçamentário envia a legislação para o Comitê de Regras da Câmara, que avaliará emendas para alterar a legislação enquanto a prepara para uma votação em plenário sobre a aprovação. Johnson está fazendo pressão para obter a aprovação total da Câmara antes do feriado do Memorial Day dos EUA, em 26 de maio.

(Reportagem de David Morgan, Susan Heavey, Katharine Jackson e Davide Barbuscia)