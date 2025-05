Produção brasileira de aço bruto cai 3,1% em abril sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A produção brasileira de aço bruto em abril somou 2,628 milhões de toneladas, queda de 3,1% sobre o resultado de um ano antes, informou nesta segunda-feira o Aço Brasil, que representa siderúrgicas instaladas no país.

No acumulado do quadrimestre, a produção ficou praticamente estável (-0,3%), em 10,96 milhões de toneladas.

As vendas de aço no mercado interno somaram 1,687 milhão de toneladas, recuo de 3% na comparação anual. No quadrimestre, houve aumento de 3,2%, para 6,85 milhões de toneladas.

A venda de laminados longos no mês passado retraiu 1,3% ante abril de 2024, mas acumulou no ano até abril um aumento de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em planos, houve queda de 3,6% em abril, embora tenha apresentado alta de 3,8% nos primeiros quatro meses do ano.

Em contraste, as importações subiram 21,2% em abril em comparação com o mesmo período do ano passado, para 544 mil toneladas. No quadrimestre, elas expandiram 27,5%, para 2,23 milhões de toneladas.

O consumo aparente de produtos de aço no mês foi de 2,18 milhões de toneladas (+0,9% ano a ano), e as exportações totalizaram 659 mil toneladas (-10,8%).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)