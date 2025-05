Por menos de R$ 16, palmilha em gel promete conforto e alívio de dores

Sabe aquele sapato que parece uma tortura depois de passar horas em pé? O Guia de Compras UOL encontrou um produto que promete ajudar: uma palmilha ortopédica em gel.

O kit com dois pares está com desconto de 58% hoje, custando R$ R$ 15,89 na Shopee. Na plataforma, ela soma 38,1 mil avaliações e mais de 80 mil vendas. De acordo com informações do fabricante, as palmilhas são capazes de absorver impactos, o que reduz a pressão nos pés.

Vale lembrar que em casos de dores intensas e frequentes é recomendado procurar profissionais especializados para investigar as causas e definir o tratamento adequado.

O que o fabricante diz sobre a palmilha?

Projetadas para se moldarem ao contorno dos pés

Se ajustam a diferentes calçados, de tênis a sapatos sociais

Prometem aliviar dores após horas de trabalho

Disponíveis dos tamanhos 35 a 45 -- ver medidas informadas

O que diz quem usou?

O kit de palmilhas na Shopee tem nota média de 4,8 (do total de cinco) considerando mais de 37 mil avaliações de compradores. A maciez e o custo-benefício são os principais benefícios relatados.

(...) Material bom e bem macio. É bem grosso, então tem que ver qual tênis fica melhor com a palmilha. Já trabalhei o dia todo, fui andando para o serviço e encaixou perfeitamente no tênis. Já testei e aprovei. Eu recomendo e o custo-benefício é maravilhoso. Comprarei mais, com certeza. Jessica Lemes

Meu namorado adorou. Essa palmilha é muito confortável para utilizar no dia a dia, amaciando o peso da pisada. É excelente e chegou dentro do prazo. Beatriz Almeida

A palmilha tem um bom valor e é muito macia. Eu utilizo bota de segurança a maior parte do dia e, só no teste que eu fiz, já achei muito confortável. Ela é pouquinho grossa na parte do calcanhar e me deixou mais alta. Eu calço 35 e quase achei que não fosse entrar na bota, mas deu certo. Laisa Calabresi

Chegou rápido. As palmilhas são super grossas e confortáveis ao extremo, super alivia os pés. Comprei para mim e para meu marido, as minhas eu já coloquei nos tênis e testei, sensacionais podem confiar, vale super a pena. Marcia

Pontos de atenção

Há também consumidores que reclamam da baixa qualidade do material, numeração e da altura da palmilha — maior do que a esperada.

[A palmilha] é macia, mas é extremamente alta, deixando o tênis muito apertado. Testei em todos os que tenho e não recomendo. Hugo Victor

Não gostei, na verdade, porque não coube em nenhum sapato. Eu comprei o número 36 e coloquei até em sapato 37 e não encaixou. Vou vê se corto um pouco para caber. Vera

Chegou certo e a entrega foi rápida. É um pouco grossa. Tem que se atentar [a numeração] ou não vai dar certo. Se o tênis já for justo, não fica bom. Tem que comprar um número a menos. Tamara Silva

O número da minha palmilha é 35, mas veio um tamanho enorme e deu no tênis do meu marido que calça 37. O formato é grande e não tem nada a ver com a numeração [escolhida]. Eu tive que cortar para dar certo no meu tênis, tirando isso, a palmilha é bem macia e alta, amortece o impacto da corrida ou caminhada. Raquel Nascimento

*Com informações de texto publicado em 14/01/2025.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.