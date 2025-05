Política monetária tem efeito e impacta projeções de crescimento, diz secretário de Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - A política monetária conduzida pelo Banco Central tem efeito sobre a atividade, já arrefece setores cíclicos e tem impactado as projeções do governo para o Produto Interno Bruto (PIB), disse nesta segunda-feira o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

Em entrevista para comentar projeções econômicas da pasta, Mello disse que o efeito da atuação do BC é observado em dados de atividade, câmbio e inflação.

"A política monetária tem promovido as mudanças que almeja para trazer a inflação à meta", disse.

Mesmo com a política restritiva do BC, a Fazenda revisou para cima nesta segunda-feira suas projeções para a inflação brasileira em 2025 e 2026, elevando ainda a previsão para o crescimento do país neste ano.

Em meio a declarações recentes do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre um "entupimento" dos canais de transmissão da política monetária para a economia, Mello disse que o governo tem dialogado com a autarquia em busca de soluções para viabilizar um mercado de crédito mais eficiente.

O secretário ressaltou que o governo também está aberto para debater com o BC uma agenda de desindexação da economia, mas, sem dar detalhes, disse que esse tema não teria relação com a questão fiscal.

(Por Bernardo Caram)