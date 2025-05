Policial morre em ação na Cidade de Deus, no Rio; Linha Amarela é fechada

Um policial civil, da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), morreu baleado na manhã de hoje durante uma operação na comunidade Cidade de Deus, na zona oeste do Rio.

O que aconteceu

José Antônio Lourenço foi baleado na cabeça. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o agente chega em uma maca acompanhado dos colegas no hospital municipal Lourenço Jorge, onde foi atendido e não resistiu aos ferimentos.

Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que ele foi ''brutalmente assassinado por criminosos'' na Cidade de Deus. Além disso, informou que realiza diligências para identificar os responsáveis pelo ataque ao policial. ''A perda de um dos nossos é sentida com dor e indignação. A Secretaria se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de luto, também vivido por cada um da instituição'', escreveu em nota.

Tiroteio interditou a Linha Amarela. Segundo o Centro de Operação Rio, a via está interditada no sentido Fundão, na altura da Cidade de Deus, e o acesso Estrada do Gabinal foi fechado. Com isso, o trânsito está congestionado e causa reflexos na avenida Ayrton Senna.

Operação mira fábricas de gelo

Fábrica de gelo na Cidade de Deus Imagem: Inea

Os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão na comunidade no momento do ocorrido. A Polícia Civil mira empresas e endereços ligados à fabricação de gelo possivelmente contaminado, que abastecem vendedores das praias da Barra da Tijuca e do Recreio. Uma fábrica na Cidade de Deus e uma distribuidora na Barra estão sendo fiscalizadas.

Investigação começou em fevereiro após perícia encontrar coliformes fecais nos produtos. Por isso, policiais e técnicos verificavam as condições de armazenamento e qualidade da água utilizada, checavam possíveis ligações clandestinas de energia elétrica e água, e apuravam crimes ambientais e contra o consumidor.

Até o momento, a fábrica na Cidade de Deus foi interditada. Segundo o Inea (Instituto Estadual do Ambiente), que também integra a operação, foi constatado uso de água contaminada no estabelecimento. Um dos responsáveis pelo local já foi encaminhado para a delegacia.