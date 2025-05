Patrimônio de ETFs no Brasil chega a quase R$ 56 bi em abril, segundo B3

O patrimônio dos fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) teve leve avanço em abril, saindo de R$ 55,47 bilhões em março para R$ 55,97 bilhões no mês passado. O volume mensal de negócios aumentou para cerca de R$ 2 bilhões. Os dados constam no mais recente boletim de ETFs disponibilizado pela B3.

Do total de quase R$ 56 bilhões de patrimônio, cerca de R$ 31 bilhões estão alocados com investidores institucionais, enquanto R$ 19 bilhões estão com investidores pessoa física.

Em termos de segmentação da classe, a maior parte do patrimônio está em ETFs de renda variável local, com R$ 23,02 bilhões, seguido por ETFs de renda variável internacional, com R$ 22,68 bilhões, e de renda fixa local, com R$ 10,17 bilhões.

O número de investidores também avançou na comparação mensal, de 751 mil em março para 763 mil em abril. Considerando os CPFs e CNPJs distintos, são 623 mil investidores no total, dos quais a grande maioria é pessoa física (99,05%), enquanto os institucionais representam cerca de 0,34%.

Entre os ETFs mais negociados em abril, um destaque é o BOVA11, que correspondeu a 49,07% do total, o BOVV11, com 11,73%, e o IVVB11, com 7,99%.