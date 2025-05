Padre diz que não batizará bebês reborn e viraliza: 'Encaminhar ao psicólogo'

Padre Chrystian, pároco com 3,7 milhões de seguidores no Instagram, se manifestou sobre os controversos bebês reborn. Em postagem realizada neste sábado, em seu perfil no Instagram, o religioso fez um esclarecimento bem-humorado dizendo que não realiza batizados ou primeira comunhão de bonecas Reborn, nem "oração de libertação para bebê possuído por um espírito reborn".

Ele ainda afirmou que "tais situações devem ser encaminhadas ao psicólogo, psiquiatra ou, em último caso, ao fabricante da boneca".

Nos comentários, seguidores do padre responderam à publicação de maneira igualmente espirituosa. Alguns escreveram que ele seria acusado de "rebornfobia", outros falaram que o padre iria ser denunciado no conselho tutelar Reborn.

E houve até quem aproveitasse o embalo da postagem do religioso para oferecer serviços de babá para bebês Reborn.

Muitos seguidores também manifestaram incredulidade ao fato de algumas pessoas buscarem serviços religiosos para as bonecas que viraram o assunto do momento nas últimas semanas.

A postagem já havia alcançado 306 mil curtidas e mais de 25 mil comentários até o início da tarde de sábado. No domingo, ele postou um vídeo brincando que sua mãe ganhou um bebê reborn.