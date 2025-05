O pito do juiz no general

Alexandre de Moraes deu uma bronca hoje no general Freire Gomes, que falava como testemunha no processo da trama golpista. "Magistrado passando uma carraspana em general num tribunal civil é coisa jamais vista", diz Josias de Souza.

Gomes apresentava uma versão mais branda do que a que consta do relatório da Polícia Federal sobre a suposta adesão do ex-ministro da Marinha, Almir Garnier, ao plano golpista apresentado por Bolsonaro. Josias avalia que o general, figura fundamental na contenção da empreitada autoritária do ex-presidente, perdeu a oportunidade, no tribunal, de honrar essa história: "Impossibilitado de elevar a estatura de Garnier, o amigo golpista, Freire Gomes rebaixou seu hipotético heroísmo. O general ajudou a evitar o golpe de Estado. Entretanto, ao colocar o instinto corporativo acima do apreço pela Constituição, o general potencializou a percepção de que o legalismo das Forças Armadas é de meia tigela".

Josias de Souza: Pito de Moraes expõe legalismo de meia-tigela do general Freire

