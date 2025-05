Nippon Steel investirá US$4 bi em nova usina nos EUA

Por Alexandra Alper e Jarrett Renshaw

WASHINGTON (Reuters) - A Nippon Steel planeja investir US$14 bilhões nas operações da U.S. Steel, incluindo até US$4 bilhões em uma nova usina siderúrgica, caso o governo dos Estados Unidos dê ao grupo japonês luz verde para a compra da icônica produtora norte-americana de aço, de acordo com um documento e três fontes familiarizadas com o assunto.

A Nippon investirá US$11 bilhões na infraestrutura da U.S. Steel até 2028. Isso inclui US$1 bilhão em uma nova instalação, valor que deve aumentar em US$3 bilhões nos anos seguintes.

A promessa de investimento acima dos US$1,4 bilhão iniciais, foi apresentada como parte de um último esforço da Nippon Steel para obter a aprovação da fusão, que é criticada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e por seu antecessor, Joe Biden.

As empresas aguardam até quarta-feira a conclusão de uma nova análise de segurança nacional do negócio, que foi bloqueado por Biden em janeiro, após uma análise anterior. Trump terá, então, 15 dias para decidir o destino da transação, embora o cronograma possa ser adiado.

Não está claro se os bilhões em novos investimentos serão suficientes para influenciar Trump, embora duas outras fontes tenham dito que o governo buscou o aumento do investimento.

A nova promessa deve ser suficiente para convencer o governo Trump a aprovar a fusão, disse Nick Klein, advogado da DLA Piper.

"O aumento do investimento para expandir a produção de aço nos Estados Unidos é fundamental para nossa segurança nacional. Acho que o governo Trump reconhece isso e aprovará o acordo", disse Klein.

A oferta mostra até que ponto a Nippon Steel está disposta a ir para garantir a aprovação diante do risco de ter de pagar US$565 milhões em taxa de fracasso do negócio e em meio ao imposto de importação de 25% para aço instituído por Trump.

Representantes da U.S. Steel não quiseram comentar. Nippon Steel, Casa Branca e o Departamento do Tesouro dos EUA, que lidera o comitê que supervisiona a revisão de segurança nacional, não responderam imediatamente a pedidos de manifestação.

A Nippon Steel ofereceu US$14,9 bilhões pela U.S. Steel em dezembro de 2023. Mas o acordo enfrentou obstáculos desde o início, com o então governo de Biden e Trump afirmando que a U.S. Steel deveria continuar sendo propriedade norte-americana.

O fato de Biden ter bloqueado o acordo em janeiro por motivos de segurança nacional levou as empresas a entrarem com ações judiciais alegando que a primeira análise de segurança nacional do negócio foi tendenciosa, algo que o governo Biden contestou.

Os gigantes do aço viram uma nova oportunidade no governo Trump, que começou em 20 de janeiro e abriu no mês passado uma nova análise de segurança nacional de 45 dias sobre a fusão.

O vice-presidente da Nippon Steel, Takahiro Mori, esteve em Washington na semana passada para se reunir com autoridades norte-americanas e tentar obter a aprovação do acordo, informou a Reuters anteriormente.