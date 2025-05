Motta: Vamos votar urgência de projeto antifraude do INSS nesta semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reafirmou que o projeto antifraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será votado com urgência nesta semana. "É preciso um pouco mais de diálogo, não há interesse em fazer isso a toque de caixa, até porque nós estamos falando da realidade de milhões de brasileiros", declarou nesta segunda-feira, 19, em São Paulo.

Motta participou de uma reunião com os integrantes do conselho diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) ao final da tarde de hoje, após várias agendas na capital paulista durante o dia. Também estavam presentes o presidente do Conselho, Luiz Carlos Trabuco, e o presidente executivo da Febraban, Isaac Sidney, e o presidente da CNF, Rodrigo Maia.

"Nós já temos assinaturas na Câmara também para Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) mista. Na Câmara eu não tenho como instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) porque existem outras 12 CPIs na frente só podemos ter 5 comissões funcionando concomitantemente", continuou o presidente. "Com relação a CPI mista, cabe ao presidente do Senado, que é o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), fazer a avaliação sobre a instalação ou não dessa CPMI."

Segundo Motta, já foram feitos alguns questionamentos acerca de como será realizado o ressarcimento com rapidez. "A partir disso, tendo a dimensão do problema, aquilo que realmente for fraude, aquilo que realmente for fruto de uma conduta não republicana por parte de instituições, que esses responsáveis possam ser juizados na forma da lei", pontuou.