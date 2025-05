Motiva contrata Lazard e Itaú para "possível" transação com aeroportos

SÃO PAULO (Reuters) - A Motiva, anteriormente conhecida como CCR, anunciou no domingo que contratou Itaú Unibanco e Lazard para avaliar "possível transação" envolvendo seus aeroportos, no que vem chamando de plano para reciclagem de capital.

A empresa afirmou em fato relevante que um "processo competitivo" está em andamento e reafirmou que há diversos potenciais compradores interessados.

"Em função do número de partes envolvidas, comum em processos competitivos, a companhia está atenta à possível disseminação de informações imprecisas e, em razão disto, vem informar seus acionistas e o mercado sobre as atualizações relevantes relativas à potencial transação", afirmou a empresa citando que o processo está em fase não vinculante.

No início do mês, o presidente-executivo da Motiva, Miguel Setas, afirmou que se a empresa tomar decisão por seguir adiante com uma transação isso deve ocorrer no segundo semestre.

Na ocasião, o executivo afirmou que a Motiva tem preferência para a venda integral de todo seu portfólio na área de aeroportos e que tem múltiplos interessados nos ativos, incluindo grupos nacionais e internacionais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)