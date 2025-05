Ministro do Turismo diz que fundo para setor aéreo deve estar disponível no 1º semestre

(Reuters) -O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou nesta segunda-feira que o Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), que prevê bilhões de reais em financiamentos para o setor, deve estar disponível ainda no primeiro semestre.

"O governo está regulamentando (o Fnac) e sai agora nesse semestre", afirmou ele à Reuters e, paralelo ao Visit Brasil Summit, no Rio de Janeiro, acrescentando que são "bilhões de reais à disposição".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no ano passado a Lei Geral do Turismo, que permite o financiamento do setor aéreo com um aporte de R$6 bilhões por meio Fnac.

Sabino ainda afirmou que a situação da Azul não preocupa o setor e que o governo não avalia uma ajuda específica à companhia aérea.

Uma ajuda "específica não está sendo pensada... O governo pensa sempre no setor", reforçou.

RECORDE DE TURISTAS

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirmou que o país registrou a entrada de cerca 4,5 milhões de turistas nos primeiros quatro meses do ano, de uma meta de 6,9 milhões de para 2025.

"Vamos superar isso talvez no primeiro semestre e chegar ao fim do ano perto de 8 milhões de turistas, o que era esperado para o ano que vem", afirmou o Freixo a jornalistas, também durante o Visit Brasil Summit.

Ele destacou que a malha aérea no país em 2024 cresceu 18%, acima da média global, e esse ano já mostra aumento de 12%. "A malha aérea é decisiva para o Brasil porque somos um país continental e que está a uma (grande) distância de países estratégicos" reforçou.

Em 2024, cerca de 6,7 milhões de estrangeiros visitaram o país.

(Por Rodrigo Viga Gaier Edição de Paula Arend Laier)