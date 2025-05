Minério de ferro cai com dados econômicos fracos da China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira, pressionados por dados econômicos da China mais fracos do que o esperado e pela demanda incerta de curto prazo pelo material de fabricação de aço.

O contrato mais negociado de setembro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 0,89%, a 722,5 iuanes (US$100,15) a tonelada.

O minério de ferro de referência para junho na Bolsa de Cingapura recuava 0,71%, a US$99,35 a tonelada.

O crescimento da produção industrial e das vendas no varejo da China desacelerou em abril, mostraram dados oficiais nesta segunda-feira, conforme uma guerra comercial ameaçou diminuir o ímpeto econômico.

Além disso, o investimento em imóveis na China caiu 10,3% nos primeiros quatro meses de 2025 em relação ao ano anterior, após uma queda de 9,9% no primeiro trimestre, segundo dados oficiais.

Os preços das casas novas também permaneceram mornos no mês passado, sinalizando uma pressão persistente de queda, apesar das medidas para estabilizar o setor.

A produção de aço bruto da China em abril caiu 7% em relação a março, embora a produção ainda tenha sido razoavelmente alta, segundo os dados.

A produção de ferro gusa, normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro, caiu 8.700 toneladas mês a mês para 2,45 milhões de toneladas, disse a corretora Everbright Futures, atribuindo a queda aos altos-fornos em manutenção.

O total de estoques de minério de ferro nos portos da China cresceu, aumentando 0,26% na semana, para 137 milhões de toneladas em 16 de maio, segundo dados da Steelhome.

Ainda assim, o número de usinas siderúrgicas de alto-forno lucrativas na China continuou a aumentar semana após semana em 15 de maio, graças à recuperação dos preços do aço acabado, disse a consultoria Mysteel.

(Reportagem de Michele Pek)