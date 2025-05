Migrante morre em naufrágio entre França e Reino Unido

Um migrante morreu em um naufrágio na costa do norte da França, enquanto tentava chegar por mar ao Reino Unido. Outras 200 pessoas foram socorridas, informaram as autoridades francesas, nesta segunda-feira (19).

O norte da França é uma zona de trânsito de milhares de migrantes que buscam alcançar a costa inglesa. Entre janeiro e dezembro de 2024, mais de 36.800 migrantes fizeram a travessia a bordo de embarcações precárias, 25% a mais que em 2023.

O domingo registrou muitas tentativas, entre elas a de uma embarcação "sobrecarregada" que "se partiu" durante a noite, segundo a prefeitura marítima francesa do canal da Mancha e do Mar do Norte.

"Uma pessoa morreu", 61 pessoas foram resgatas e outras foram dadas desaparecidas pela operação que mobilizou a imprensa francesa e britânica, segundo a mesma fonte.

No domingo, outros 139 migrantes a bordo de duas embarcações em risco foram resgatados, anunciou a prefeitura em outro comunicado. Todos os passageiros haviam pedido ajuda, acrescentou.

Ao menos 12 migrantes perderam a vida desde o início de 2025 enquanto tentavam alcançar a costa inglesa. Segundo as autoridades francesas, 78 pessoas morreram nessas travessias perigosas em 2024, número recorde desde 2018.

