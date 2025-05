MicroStrategy é alvo de processo coletivo por omitir riscos em aposta no bitcoin

A MicroStrategy, empresa de software que investe em bitcoin, informou em documento regulatório que foi alvo de uma ação coletiva movida no Tribunal Distrital dos Estados Unidos. A ação inclui como réus a própria companhia, o presidente executivo Michael Saylor, o CEO Phong Le e o diretor financeiro Andrew Kang, e alega violações da lei de valores mobiliários.

O autor da ação, Anas Hamza, afirma representar uma classe de investidores que operaram entre 30 de abril de 2024 e 4 de abril de 2025.

Segundo o processo, os réus teriam feito declarações falsas e enganosas, omitido informações relevantes sobre a rentabilidade esperada da estratégia de investimentos da empresa focada em bitcoin, além dos riscos inerentes à volatilidade da criptomoeda e da magnitude das perdas possíveis.

A ação busca indenizações não especificadas, juros e outras compensações para os investidores afetados.

Em resposta, a MicroStrategy declarou que pretende se defender "vigorosamente" contra as acusações.

A companhia detém atualmente 576.230 bitcoins, adquiridos por cerca de US$ 40,18 bilhões, com preço médio de compra de US$ 69.726 por unidade. Só entre os dias 12 e 18 de maio, a empresa comprou 7.390 bitcoins por US$ 764,9 milhões, a um preço médio de US$ 103.498, e vendeu 1,71 milhão de ações ordinárias, levantando US$ 705,7 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires