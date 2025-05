Microsoft vai oferecer modelos rivais de IA a partir de seu próprio data center e lança agente de codificação de IA

Por Stephen Nellis

SEATTLE (Reuters) - A Microsoft disse nesta segunda-feira que vai oferecer novos modelos de inteligência artificial feitos pela xAI de Elon Musk, pela Meta Platforms, e pelas startups europeias Mistral e Black Forest Labs hospedadas em seus próprios data centers, e revelou ainda uma nova ferramenta de inteligência artificial projetada para concluir tarefas de codificação de software por conta própria.

Os anúncios, feitos na conferência anual de desenvolvedores de software Build da Microsoft em Seattle, Washington, ressaltaram a natureza mutável do relacionamento da Microsoft com a OpenAI, criadora do ChatGPT.

Recentemente, a Microsoft se posicionou como um participante mais neutro na corrida armamentista da IA, demonstrando menos apetite para desembolsar grandes somas de dinheiro para financiar as ambições de pesquisa da OpenAI, enquanto trabalha com uma gama mais ampla de participantes da IA, com o objetivo de expandir as vendas e, ao mesmo tempo, manter o controle dos custos.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse que as novas ofertas da xAI, da Meta e de outras serão fornecidas com as mesmas garantias de confiabilidade de modelos da OpenAI hospedados pela Microsoft.

"Isso muda o jogo em termos de como você pensa sobre modelos e provisionamento de modelos", disse Nadella aos participantes da conferência em discurso de abertura.

"É empolgante para nós, desenvolvedores, podermos misturar, combinar e usar todos eles."

O novo recurso GitHub Copilot da Microsoft é conhecido como um agente de codificação, uma ferramenta de IA projetada para ajudar os desenvolvedores com tarefas de codificação. Embora as iterações anteriores das ferramentas de codificação de IA da Microsoft pudessem gerar automaticamente partes de código com base no que um desenvolvedor já estava fazendo, o agente foi projetado para ir muito além.

O agente receberá algumas instruções de um ser humano -- como a descrição de um bug de software e uma estratégia de como corrigi-lo -- e começará a trabalhar, alertando o ser humano para revisar seu trabalho assim que terminar a codificação.

Na semana passada, a OpenAI lançou uma prévia de um agente semelhante, que ela chama de Codex.

Na conferência Build, nesta segunda-feira, a Microsoft apresentou uma visão de um mundo no qual as empresas criarão seus próprios agentes para várias tarefas dentro de uma empresa. Sua principal oferta nessa área é chamada Azure Foundry -- um serviço que permite que as empresas criem seus próprios agentes com base no modelo de IA de sua escolha.

É provável que esses agentes sejam criados com uma mistura de diferentes modelos de IA, disse à Reuters Asha Sharma, vice-presidente corporativa de produtos das plataformas de IA da Microsoft.

Nesta segunda-feira, a Microsoft anunciou que vai oferecer os modelos Grok 3 e Grok 3 mini da xAI em seus serviços de nuvem, além dos modelos Llama da Meta e as ofertas da startup francesa Mistral e da startup alemã Black Forest Labs, elevando o número total de modelos que oferece aos clientes do Azure para mais de 1.900.

Significativamente, esses modelos serão executados nos próprios data centers da Microsoft, o que significa que a Microsoft pode fazer promessas sobre sua disponibilidade em uma época em que os modelos populares são frequentemente afetados por interrupções quando a demanda supera a capacidade de atendê-los. Segundo Sharma, a Microsoft planeja adicionar modelos mais populares em breve.

"Uma das partes mais importantes para poder criar um aplicativo e usar perfeitamente os modelos mais populares é garantir que a capacidade reservada que você tem com o Azure OpenAI comece a funcionar nos modelos mais populares", disse Sharma.

A Microsoft também afirmou nesta segunda-feira que está criando uma maneira de os agentes de IA terem o mesmo tipo de identificador digital que os funcionários humanos dentro dos sistemas de uma empresa.

"O conceito de tratar os agentes como funcionários digitais é o tipo de mudança inovadora que abrirá novos recursos impressionantes, mas também levantará preocupações sobre o impacto que a IA causará no local de trabalho", disse Bob O'Donnell, presidente e analista-chefe da TECHnalysis Research.

(Reportagem de Stephen Nellis em Seattle, Washington)