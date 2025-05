Membros da OMS votam a favor de acordo global sobre pandemia

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - Os membros da Organização Mundial da Saúde votaram enfaticamente a favor de um tratado global potencialmente inovador para melhorar a preparação para pandemias na Assembleia Mundial da Saúde nesta segunda-feira.

Cento e vinte e quatro países votaram a favor, depois que a Eslováquia solicitou uma votação nesta segunda-feira, pois seu primeiro-ministro cético em relação à vacina contra a Covid-19 exigiu que seu país contestasse a adoção do acordo. Nenhum país votou contra, enquanto 11 países, incluindo Polônia, Israel, Itália, Rússia, Eslováquia e Irã, se abstiveram.

"Governos de todo o mundo estão tornando seus países, e nossa comunidade global interconectada, mais equitativos, mais saudáveis e mais seguros contra as ameaças representadas por patógenos e vírus de potencial pandêmico", disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A minuta do acordo, que aborda as desigualdades estruturais sobre como os medicamentos ou vacinas e ferramentas de saúde são desenvolvidos, seguindo as lições aprendidas com a pandemia de Covid-19 que matou milhões de pessoas em 2020-2022, será formalmente adotada na terça-feira em uma sessão plenária na Assembleia Mundial da Saúde em Genebra.

No entanto, ele não entrará formalmente em vigor até que um anexo sobre o compartilhamento de patógenos seja negociado, o que pode levar até dois anos, após os quais os Estados terão que ratificar o acordo.

Após três anos de negociações difíceis, o acordo foi visto por muitos diplomatas e analistas como uma vitória para a cooperação global em um momento em que organizações multilaterais, como a OMS, foram prejudicadas por cortes acentuados no financiamento externo dos EUA.

Os negociadores norte-americanos deixaram as discussões depois que o presidente Donald Trump iniciou um processo de 12 meses para retirar os Estados Unidos da agência quando assumiu o cargo em janeiro. Diante disso, os EUA não estariam vinculados ao pacto. Os EUA são de longe o maior financiador da OMS.