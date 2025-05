Líderes de finanças do G7 buscarão consenso com os EUA sobre questões não tarifárias em encontro no Canadá

Por David Lawder e Promit Mukherjee e Julia Payne

WASHINGTON/BANFF, Canadá (Reuters) - Os líderes de finanças do G7 se esforçarão nesta semana para demonstrar unidade em tópicos que não estejam relacionados às tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo segurança econômica, Ucrânia e cooperação em inteligência artificial.

Mas, principalmente, eles vão querer evitar que a poderosa aliança política ocidental se fragmente, mesmo que isso signifique uma linguagem menos específica e menos ações acordadas, de acordo com autoridades do G7 e especialistas em diplomacia econômica.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, se juntará aos ministros das Finanças e aos presidentes dos bancos centrais do G7 para a reunião de terça a quinta-feira em um resort canadense, em Banff. O encontro colocará as discordâncias sobre as novas tarifas impostas pelos EUA no centro das discussões.

Japão, Alemanha, França e Itália enfrentam uma possível duplicação das tarifas "recíprocas" dos EUA para 20% ou mais no início de julho. O Reino Unido, por sua vez, negociou um acordo comercial limitado que o deixa com tarifas de 10% sobre a maioria dos produtos, e o Canadá ainda está enfrentando a tarifa de 25% de Trump sobre muitas exportações.

"Ninguém espera que este seja um grande momento em que os EUA declarem que para o G7 e outros parceiros haverá um regime especial mais favorável", disse Charles Lichfield, vice-diretor do Centro Geoeconômico do Atlantic Council.

Mas os ministros dos outros países provavelmente tentarão lembrar a Bessent que eles são os aliados mais próximos dos EUA e que é difícil para eles atender às exigências de Washington de exercer pressão econômica sobre a China quando eles próprios estão enfrentando a coerção dos EUA, disse Lichfield.

Um porta-voz do Departamento do Tesouro disse no domingo que Bessent tentará fazer com que o G7 "volte ao básico e se concentre em abordar os desequilíbrios e as práticas que não são de mercado, tanto nos países do G7 quanto nos que não são".

Bessent sempre pediu uma reação contra o modelo econômico estatal e voltado para a exportação da China, que provocou o excesso de capacidade de produção e uma enxurrada de produtos subsidiados nas economias de mercado.

Em reuniões bilaterais com Bessent, espera-se que alguns dos ministros promovam suas próprias negociações para reduzir as tarifas de Trump.

Bessent está liderando as discussões com o Japão, que foi descrito por autoridades do governo como estando em negociações avançadas com os EUA.

O secretário do Tesouro disse no domingo que os países que não negociarem "de boa fé" enfrentarão novamente as tarifas recíprocas mais altas que Trump impôs em 2 de abril - 24% no caso do Japão.

Bessent é amplamente visto como uma influência moderada na agenda comercial de Trump, de modo que os ministros do G7 "o incentivarão a pressionar por políticas mais moderadas do governo em relação ao comércio", disse Mark Sobel, ex-funcionário do Tesouro e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que é presidente do OMFIF, um think-tank independente de política financeira.

Apesar das divergências sobre as tarifas, as autoridades do G7, especialmente do anfitrião Canadá, parecem determinadas a chegar a um acordo sobre uma declaração conjunta da reunião financeira, que preparará o terreno para a cúpula dos líderes do G7 em junho.

Fontes do governo do G7 familiarizadas com as negociações financeiras disseram que um esboço de comunicado já está preparado e que o Canadá está pressionando para chegar a um consenso para mostrar que os países do G7 estão unidos em uma série de questões.

Essas questões devem incluir uma ampla declaração de apoio à Ucrânia em sua luta contra a invasão em grande escala da Rússia, com a presença do ministro das Finanças da Ucrânia, Serhii Marchenko, e a União Europeia preparando um novo pacote de sanções para aumentar a pressão sobre Moscou.

Outra área de consenso provavelmente será o apoio ao FMI e ao Banco Mundial, depois que Bessent reafirmou o apoio dos EUA às instituições em abril.

Mas, dada a oposição de Trump à agenda anterior de energia verde dos EUA, espera-se que a linguagem sobre as mudanças climáticas seja uma fonte de discórdia.

Outra questão espinhosa nas negociações é como o G7 descreverá a incerteza econômica e a paralisação dos investimentos desencadeada pelas tarifas de Trump sem culpar explicitamente suas políticas.