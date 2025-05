Caso Vitor Medrado: réus mataram 'como quem espreme formiga', diz juiz

A Justiça de São Paulo tornou réus os dois homens acusados de roubar e matar o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos. A vítima estava do lado de fora do Parque do Povo, no Itaim Bibi, quando foi abordado e baleado por eles, em 13 de fevereiro.

O que aconteceu

Jeferson de Souza Jesus, 27, e Erik Benedito Veríssimo, 20, estão presos desde março e viraram réus na sexta-feira. Na quinta-feira, o Ministério Público ofereceu denúncia pedindo condenação de até 30 anos para a dupla à Justiça, que a aceitou a denúncia por entender que havia ''indícios da existência do crime e da autoria''.

Juiz Marcus Alexandre Manhães Bastos disse que eles ''mataram a vítima como quem espreme uma formiga com seu dedo polegar''. Na decisão, o magistrado argumenta que o crime foi cometido em um contexto de ''extrema crueldade'' e que a conduta dos acusados provocou ''perplexidade intensa''.

Justiça manteve ainda a prisão preventiva de Jeferson e Erik. ''Caso sejam soltos, dificilmente passarão a viver do trabalho honesto e digno, e prosseguirão na delinquência, praticando crimes patrimoniais sem apiedarem-se de suas vítimas, sabe-se lá com sacrifício de quantas vidas, de vítimas que tenham o miserável destino de passar por seus caminhos'', escreveu Bastos.

O UOL tenta localizar a defesa dos dois. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Vitor Medrado, 46, foi morto antes de entregar o celular e não reagiu ao assalto. Ele estava parado na calçada pouco antes das 6h no dia 13 de fevereiro quando foi abordado por dois homens em uma moto ao lado do Parque do Povo, no Itaim Bibi.

Câmera de segurança gravou ação criminosa contra o ciclista. Nas imagens, é possível ver o homem caindo no chão após ser atingido por um disparo na região do pescoço. O garupa da moto pega o celular de Vitor e os dois criminosos deixam o local. A vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O caso foi registrado como latrocínio.

Jeferson era o motorista e foi preso no dia 19 de março após pedido de prisão temporária ser aceito pela Justiça. Ele foi detido em Paraisópolis, na zona sul de SP, pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, ele tem passagens por tráfico e receptação, e confessou participação no crime.

Erick, apontado como o atirador, foi preso em flagrante no dia 8 de março pela PM. A detenção ocorreu após ele roubar duas pessoas na zona oeste da capital. No momento, o homem portava uma arma com a numeração raspada e uma moto furtada.

Vitor tinha uma mentoria de exercícios físicos focada em ciclismo. Ele também participava de competições. A equipe que ele integrava conquistou o terceiro lugar na prova de velocidade por equipes do Campeonato Brasileiro de Pista Elite de 2016, realizado no Paraná.