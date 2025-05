JPMorgan diz que receita de juros pode aumentar este ano, mesmo com persistência de incerteza

Por Nupur Anand e Niket Nishant

NOVA YORK (Reuters) - O JPMorgan Chase pode ganhar mais com juros este ano, uma vez que consumidores e empresas nos Estados Unidos permanecem resistentes apesar da incerteza econômica.

A receita líquida de juros (NII, na sigla em inglês) - a diferença entre o que o banco paga sobre os depósitos e o que ganha com os pagamentos de juros - pode aumentar em US$1 bilhão este ano, disse o diretor financeiro, Jeremy Barnum, a investidores nesta segunda-feira.

Ainda assim, é muito cedo para alterar a perspectiva de NII para o ano, de US$94,5 bilhões, disse Barnum.

"O ambiente tarifário em evolução, combinado com as tensões geopolíticas preexistentes, acrescenta uma incerteza significativa às perspectivas econômicas", disse Barnum a acionistas e analistas reunidos na sede do banco em Nova York para uma apresentação anual.

"A combinação de inflação e grandes déficits fiscais pode restringir as respostas políticas disponíveis de forma a aumentar ainda mais o risco."

O banco estimou que sua taxa líquida de liquidação, ou a porcentagem da dívida de cartão de crédito que não será paga, ficará entre 3,6% e 3,9% em 2026. Isso é mais alto do que a taxa de inadimplência líquida de 3,6% que o banco espera para 2025.

"Vemos que tanto os consumidores quanto as pequenas empresas permanecem financeiramente saudáveis e resilientes", disse Marianne Lake, presidente-executiva de operações de banco de varejo. "No entanto, o que definitivamente piorou foi a confiança do consumidor e das pequenas empresas."

OPORTUNIDADES DE M&A, IA

Barnum disse que o maior banco dos EUA está aberto a aquisições, ou "crescimento inorgânico", mas será "adequadamente cauteloso" com quaisquer aquisições devido aos desafios de integração de negócios.

Desde a compra dos ativos do First Republic Bank em 2023, o JPMorgan tem estado relativamente calmo com relação a aquisições.

O capital do banco é "impressionante", escreveu Scott Siefers, analista da Piper Sandler. Ele tem "flexibilidade significativa para ações defensivas e ofensivas", disse ele.

Separadamente, o JPMorgan também enfatizou o papel da inteligência artificial no aumento da eficiência.

"A equipe de operações está na ponta da lança no uso e aproveitamento de novas ferramentas e recursos de IA", disse Lake. "E, com base no que sabemos hoje, esperamos que o número de funcionários tenha uma tendência de queda de cerca de 10% nos próximos cinco anos ou mais."

As grandes instituições financeiras estão encontrando maneiras de usar a IA para cortar custos e aumentar a produtividade, o que pode remodelar drasticamente a força de trabalho no setor.

Dimon, 69 anos, dirige o JPMorgan há mais de 19 anos, superando muitos outros presidentes anteriores do banco. O executivo afirmou em evento a investidores no ano passado que o cronograma de sucessão do banco "não é mais de cinco anos".