Israel anuncia que permitirá entrada de alimentos para bebês em Gaza nesta segunda-feira

Israel anunciou, nesta segunda-feira (19), que começou a permitir a entrada de caminhões com alimentos para bebês na Faixa de Gaza, a primeira ajuda admitida desde o anúncio do fim do bloqueio total imposto em 2 de março.

"Hoje, Israel está facilitando a entrada de caminhões com comida para bebês em Gaza. Nos próximos dias, Israel facilitará a entrada de dezenas de caminhões de ajuda humanitária", disse Eden Bar-Tal, diretor-geral do Ministério das Relações Exteriores, em coletiva de imprensa em Jerusalém.

Questionado sobre o número de caminhões que já haviam entrado em Gaza, o porta-voz da pasta, Oren Marmorstein, disse que precisava "confirmar o número exato" com o Cogat, órgão do Ministério da Defesa responsável por assuntos civis nos territórios palestinos ocupados.

"A ideia é ter um número significativo nos próximos dias", acrescentou.

Há várias semanas, agências da ONU e ONGs internacionais presentes em Gaza relatam escassez de alimentos, água potável, combustível e medicamentos no território palestino, que está em guerra há mais de 19 meses.

"Dois milhões de pessoas passam fome" em Gaza, enquanto "toneladas de alimentos estão bloqueadas na fronteira", lamentou nesta segunda-feira o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

crb-mj/tp/pb/mb/jc/aa

© Agence France-Presse