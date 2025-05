IBC-Br total sobe 1,30% no 1º trimestre ante o 4º trimestre de 2024, afirma BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu 1,30% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, informou a autarquia nesta segunda-feira (19). Frente ao mesmo período de 2024, a alta foi de 3,68%.

Nas desagregações, o índice ex-agropecuária - que exclui os efeitos do setor - cresceu 1,0% na margem, e 2,62% na comparação interanual. O indicador próprio da agropecuária avançou 6,08% frente ao último trimestre de 2024, e 17,31% na comparação com os três primeiros meses do ano passado.

O IBC-Br de serviços aumentou 0,75% na margem, e 2,46% na comparação com o primeiro trimestre de 2024. O da indústria, 1,58% e 2,85%, respectivamente. O índice de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de "impostos líquidos sobre produtos" do Produto Interno Bruto (PIB) - teve altas de 0,70% na comparação com o quarto trimestre de 2024 e de 3,05% ante o primeiro trimestre do ano passado.

Na soma de 12 meses, o IBC-Br total cresce 4,17%. Excluindo os efeitos do agro, a alta é de 3,95%. O indicador próprio do setor agro avança 7,20% nesta mesma base. O índice de serviços avança 3,90% em 12 meses, e o da indústria, 3,23%. O indicador de impostos tem alta de 5,45% nesta comparação.