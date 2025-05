Ibama aprova testes da Petrobras em processo por licença para explorar Foz do Amazonas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibama aprovou nesta segunda-feira plano apresentado pela Petrobras para realização de vistorias e simulação de resgate de animais na Bacia da Foz do Amazonas, dentro do processo de busca da estatal por uma licença para explorar a região.

A aprovação indica que o plano "atendeu aos requisitos técnicos exigidos e está apto para a próxima etapa: a realização de vistorias e simulações de resgate de animais da fauna oleada, que testarão, na prática, a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo", disse o órgão em nota.

O Ibama reforçou no comunicado que a aprovação conceitual do Plano de Proteção e Atendimento à Fauna Oleada (PPAF) representa o cumprimento de uma etapa no processo de licenciamento ambiental, mas não configura a concessão de licença para o início da realização da perfuração exploratória.

"A continuidade do processo de licenciamento dependerá da verificação, em campo, da viabilidade operacional do Plano de Emergência Individual", afirmou o órgão ambiental.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e Roberto Samora)