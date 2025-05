Houthis do Iêmen anunciam "bloqueio marítimo" ao porto de Haifa, em Israel

CAIRO (Reuters) - Os houthis do Iêmen, alinhados com o Irã, anunciaram nesta segunda-feira o que chamaram de "bloqueio marítimo" ao porto israelense de Haifa, em resposta ao conflito em curso em Gaza.

"Todas as empresas com navios presentes ou com destino a esse porto estão notificadas de que, a partir do momento desse anúncio, o porto mencionado foi incluído na lista de alvos", disse o porta-voz do grupo, Yahya Saree, em um discurso televisionado.

Os houthis continuaram a disparar mísseis contra Israel, inclusive contra o Aeroporto Ben Gurion, próximo a Tel Aviv, no que eles dizem ser solidariedade aos palestinos em Gaza, embora tenham concordado em interromper ataques a navios norte-americanos.

Os mísseis lançados pelo grupo contra Israel foram, em sua maioria, interceptados.

Israel realizou ataques em resposta, incluindo um em 6 de maio, que danificou o principal aeroporto do Iêmen em Sanaa e matou diversas pessoas.

(Reportagem de Jaidaa Taha e Muhammad Al Gebaly)