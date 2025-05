Hard Rock finalmente chegando em São Paulo

Esta é uma versão da newsletter UOL SP. Para recebê-la gratuitamente toda segunda no seu email, basta se inscrever.

Depois de cinco décadas de espera, a cidade de São Paulo vai receber seu primeiro bar da franquia Hard Rock Cafe.

Ele está em construção na avenida Cidade Jardim, no Itaim Bibi (zona oeste), em uma área de 800 m² com capacidade para 300 pessoas, segundo matéria do UOL. Não há data de inauguração definida ainda.

Será a segunda unidade do Hard Rock Cafe no Estado de São Paulo. Já existe uma em Ribeirão Preto.

Pausa para uma breve historinha.

A origem da marca está num modesto bar Hard Rock Cafe no decadente centro de Los Angeles (EUA), inaugurado na década de 1930.

A banda The Doors, do vocalista Jim Morrison, parou ali depois de posar para fotos num estabelecimento próximo, o Morrison Hotel, que seria a capa do álbum lançado em 1970. O hotel foi parar na capa do LP, e o bar na contracapa. Virou subtítulo, hoje em desuso, para o disco: "Morrison Hotel - Hard Rock Cafe".

Segundo o fotógrafo Henry DIltz, que clicou a banda, tempos depois alguém telefonou pedindo autorização para usar o nome em um novo bar na capital londrina. As coisas eram mais fáceis naquele tempo, ao que parece. Assim, em 1971, os autorizados jovens americanos Isaac Tigrett e Peter Morton inauguraram o primeiro Hard Rock Cafe na região central de Piccadilly, em Londres.

Ele daria origem a uma franquia que hoje, com sede em Orlando (EUA), conta com cerca de 290 unidades espalhadas por mais de 70 países.

Uma franquia que abriga bares, hotéis, cassinos, lojas da marca, palcos para shows e itens de coleção ligados à história do rock, como guitarras de artistas lendários.

Na origem, os dois fundadores idealistas queriam um recinto que unisse as pessoas que gostavam de rock num mundo dividido em que "banqueiros não se misturavam com padeiros", conforme diz o site oficial da franquia.

Se esse era o ideal, não deixa de ser curioso que o Hard Rock Cafe paulistano seja instalado numa região movida a dinheiro grosso, como o Itaim Bibi.

Talvez apenas padeiros muito bem-sucedidos poderão se misturar com banqueiros e outros abastados da região.

O Hard Rock Cafe desperta amor e ódio, dependendo do roqueiro. Para uns, pode ser uma experiência fascinante. Para outros, é um lugar esterilizado que apenas simula e domestica a essência rebelde do rock'n'roll.

A unidade paulistana promete contar com instrumentos e objetos de artistas brasileiros, além de itens de astros internacionais. Leia matéria completa do UOL.

Gastronomia

Aulas com chefs de primeira

O Festival Gastronômico Tucca - Le Cordon Bleu terá sua segunda edição em São Paulo nos próximos dias 30 e 31, informa o Guia da Folha.

O evento terá um jantar para 50 pessoas, leilão beneficente e aulas e degustações com alguns dos principais chefs do país e da unidade paulistana da renomada escola francesa de gastronomia Le Cordon Bleu

Entre os chefs que irão administrar aulas, estão dois muito conhecidos por suas atuações na TV: Paola Carosella e Felipe Bronze.

Um lugar à mesa no concorrido jantar que abrirá o evento na sexta, 30 de maio, custa R$ 2.800. Já as aulas do sábado (31) custam R$ 180 cada uma.

A arrecadação será revertida à Tucca (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer). Leia a matéria completa.

Privatização

Água rentável

O morador de São Paulo que viu sua conta de água aumentar pode gostar de saber que o lucro da Sabesp privatizada deu um pulo de 80% só no 1º trimestre de 2025, chegando a R$ 1,5 bilhão, informou a Folha de S. Paulo.

O lucro por ação encerrou o mês de março em R$ 2,17, contra R$ 1,20 no primeiro trimestre de 2024.

A provável felicidade dos acionistas da Sabesp faz lembrar que o governo do Estado vendeu a empresa à iniciativa privada por um preço abaixo do valor de mercado. Leia matéria na Folha.

Não existe o 'é legal o tempo todo' Deco Neves, Um dos fundadores da marca Bolovo Productions, em Pinheiros, sobre o dia a dia de ser um empreendedor ao podcast Divã de CNPJ, do UOL

Religião

Missa em latim de volta

A missa católica rezada apenas em latim vem atraindo fiéis no centro de São Paulo, num curioso retorno às origens, de acordo com reportagem da Folha. Ela acontece de segunda a sexta, às 8h30, na capela Menino Jesus e Santa Luzia, na região da Sé.

A missa presenciada pela reportagem reuniu 12 pessoas. Parece pouco, mas é significativo que alguns busquem esse tipo de rito numa língua em desuso.

A escolha do latim para a celebração das missas foi feita pela Igreja Apostólica Romana no século 16.

A adoção dos idiomas locais veio na década de 1960, com mudanças propostas pelos papas João 23 e, na sequência, Paulo 6º. Leia reportagem completa da Folha.

Eventos

Diversão estragada

Duas ocorrências na semana passada transformaram passeios divertidos em experiências ruins ou até dramáticas.

No estádio Morumbi, três torcedores do São Paulo (um pai e dois filhos adultos) foram atingidos por uma placa de ferro usada como proteção da arquibancada durante o jogo do time contra o Libertad do Paraguai.

Um dos irmãos teve ferimentos mais leves. Outro teve fratura no crânio, mas recebeu alta do hospital no domingo à tarde.

O caso mais grave foi o do pai dos rapazes, internado na UTI também com fratura no crânio. Ele apresentou complicações pulmonares e segue internado nesta segunda-feira (19). Leia matéria do UOL com detalhes do acidente.

Já no autódromo de Interlagos, num dos show que a banda de rock System of a Down fez na cidade, uma cadeirante com a doença dos ossos de vidro alegou ter sido desrespeitada e maltratada pela produção do evento. Leia mais no UOL.

Transporte

Assunto que vai e vem

A queda de braço entre a Prefeitura de São Paulo e os apps de transporte teve mais um capítulo na semana passada.

Primeiro, as empresas ganharam na justiça a liberação do serviço de mototáxi na cidade. Logo em seguida, como vem acontecendo em cada etapa dessa batalha, a prefeitura conseguiu a proibição do serviço.

E assim, virou, mexeu e tudo continuou na mesma. Até a próxima guerra de ações judiciais.

Para quem quer se inteirar do assunto, Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, fez um bom apanhado da situação. Leia aqui.