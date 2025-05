Haddad: Encaminhamos medidas ao presidente; 5ª-feira a gente apresenta quadro fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 19, que encaminhou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva as medidas que havia anunciado na semana passada para viabilizar o cumprimento da meta de resultado primário de 2025. Segundo o ministro, todas as propostas serão divulgadas na próxima quinta-feira, dia 22, quando será publicado o relatório bimestral de receitas e despesas. Ele evitou, no entanto, antecipar o valor de contenção de gastos que será anunciado pela equipe econômica.

"Dia 22 a gente vai dar ao público todo o quadro fiscal deste ano e projeção para o ano que vem também. Até quinta-feira sai tudo", disse Haddad. "Vamos ter várias reuniões esta semana para fechar e quinta-feira a gente divulga o quadro fiscal e o que for necessário", emendou.

Na semana passada, Haddad disse que o governo está discutindo medidas pontuais para o cumprimento da meta de resultado primário de 2025. Ele negou a discussão sobre abertura de espaço fiscal para novos projetos. "Não há demanda de espaço fiscal para projetos novos", pontuou em conversa com jornalistas.

Ele disse ainda que não discutiu hoje com Lula sobre o ressarcimento de aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos indevidos em seus benefícios.