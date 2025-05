Haddad diz que encaminhou medidas fiscais a Lula e terá reuniões ao longo da semana

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que já encaminhou um conjunto de medidas fiscais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que terá uma série de reuniões sobre o tema ao longo da semana.

Haddad destacou ainda que na quinta-feira será divulgado o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias com todas as informações necessárias sobre o cenário fiscal do país.

"No dia 22, a gente vai dar a público todos os quadros fiscais desse ano e previsão do ano que vem também. Até quinta-feira, sai tudo", disse em entrevista a jornalistas na saída da Fazenda. "(Conversas com Lula) estão encaminhadas. Vamos ter várias reuniões esta semana para fechar."

Na semana passada, o ministro havia afirmado que enviaria ao presidente uma série de medidas fiscais pontuais para garantir o cumprimento da meta fiscal deste ano. O governo se comprometeu a alcançar uma meta de déficit primário zero em 2025 e um superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026.

