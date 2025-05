Gangorra no tempo: SP terá semana de calor e frente fria; veja previsão

A cidade de São Paulo deve permanecer pelo menos até quarta-feira, 21, sem chuva e com temperaturas em elevação em razão da presença de uma grande massa de ar seco.

"O bloqueio atmosférico mantém os próximos dias sem previsão de chuva, porém com elevação das temperaturas e declínio dos índices de umidade relativa do ar", afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta segunda-feira, 19, o período da tarde na capital paulista permanece com predomínio de sol entre poucas nuvens e temperaturas agradáveis. No fim da tarde, porém, a nebulosidade volta a aumentar, mas não há previsão de chuva.

Na terça-feira, 20, o quadro se mantém inalterado, com poucas nuvens e temperaturas semelhantes.

Na quarta-feira, 21, o sol predomina entre poucas nuvens no decorrer do dia. No fim da tarde, a nebulosidade volta a aumentar, mas não há previsão de chuva.

A partir de quinta-feira, 22, o tempo deve mudar com a passagem rápida de uma frente fria pelo litoral de São Paulo, com baixa atividade chuvosa e leve declínio das temperaturas. Há previsão de leve precipitação também na sexta-feira, 23.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

Segunda-feira: entre 14ºC e 26ºC;

Terça-feira: entre 16ºC e 24ºC;

Quarta-feira: entre 16ºC e 25ºC;

Quinta-feira: entre 17ºC e 23ºC;

Sexta-feira: entre 17ºC e 21ºC.