Frete cai pela segundo mês consecutivo, em linha com queda do diesel, mostra IFR

O Índice de Frete Rodoviário da Edenred Frete (IFR) recuou pelo segundo mês consecutivo em abril, acompanhando a queda do preço do diesel nas refinarias da Petrobras. O valor médio do frete nacional passou de R$ 7,35 para R$ 7,34, redução de 0,14% ante março.

"Essa nova queda reflete um momento de compasso de espera da economia. Em abril, os principais setores que influenciam a demanda por transporte, como indústria, agro e construção, não apresentaram movimentações relevantes. Isso se traduziu em pouca variação nos preços praticados", explicou o diretor da Edenred Frete, Vinicios Fernandes.

De acordo com a empresa, um dos fatores que pode ter contribuído para o recuo do frete é a redução nos preços do diesel nos postos de abastecimento.

Segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), o diesel comum teve valor médio de R$ 6,38 em abril, com queda de 1,85% em relação a março. Já o tipo S-10 foi comercializado a R$ 6,44, após recuo de 1,83%.

"O diesel é um dos principais custos do transporte rodoviário, por isso, reduções como as observadas em abril ajudam a aliviar os custos operacionais e podem refletir diretamente nos valores do frete. Com os novos reajustes para baixo, há possibilidade de impacto também na tabela do piso mínimo do frete, provocando novas variações nos próximos meses", completou Fernandes.

O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição é levantada com base de dados exclusivos das 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom.