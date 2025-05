Fávaro: País pode retomar status de livre de gripe aviária em 28 dias

Brasília, 19 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o Brasil pode retomar o status de livre de gripe aviária se não houver novos casos da doença em 28 dias. O prazo é contabilizado para encerramento do foco pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). O Brasil confirmou seu primeiro foco de gripe aviária no plantel comercial na sexta-feira, 16, em um matrizeiro de aves em Montenegro (RS). "O objetivo é restabelecer a normalidade. É importante fazer todo o bloqueio e rastreamento de tudo que saiu da granja onde o foco foi detectado porque, com a inutilização da produção, diminuímos muito o risco de novos casos. Se não houver nenhum novo caso em 28 dias, podemos dizer aos compradores e ao mercado que o País volta ao status de livre de gripe aviária", disse Fávaro a jornalistas ao chegar à pasta na manhã desta segunda-feira, 19. O ministro também esclareceu que a investigação de suspeitas da doença é corriqueira pelo sistema de defesa agropecuária brasileiro. "É o rigor do sistema de ser eficiente e transparentes. Com o decreto de emergência zoosanitária, o sistema está mais alerta. Todos os fiscais estão alertas para qualquer tipo de suspeita. Ao primeiro sintoma de um animal doente, o alerta é colocado no sistema", afirmou Fávaro. "Essa é a maior prova que o sistema está controlando os alertas com transparência. É por isso que o sistema brasileiro é tido como o melhor do mundo e logo voltaremos à normalidade."Duas suspeitas investigadasDuas suspeitas da doença são investigadas em plantel comercial no País com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo, conforme dados da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura. Uma suspeita de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) em granja comercial em Ipumirim, no oeste de Santa Catarina, é investigada pelo Serviço Veterinário Oficial. Outra investigação em curso é sobre uma suspeita em um abatedouro de aves em Aguiarnópolis, no norte de Tocantins. Ambas têm previsão de emissão de laudo ainda nesta segunda-feira. Até o momento, há um caso confirmado de gripe aviária em granja comercial no País, em Montenegro, conforme dados da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura. No total, há 164 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 160 em aves silvestres e 4 em leões-marinhos), 3 focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e 1 em produção comercial, somando 168 ao todo no País.A influenza aviária de alta patogenicidade (vírus H5N1) é uma doença de notificação obrigatória imediata aos órgãos oficiais de defesa sanitária animal do País. Produtores rurais, técnicos, proprietários, prestadores de serviço, pesquisadores e demais envolvidos com a criação de animais devem notificar imediatamente os casos suspeitos da doença ao Serviço Veterinário Oficial (SVO).