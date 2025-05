Diesel S-10 cai 1,58% na 2ª semana de maio e atinge menor preço do ano, diz pesquisa

O preço médio nacional do diesel S-10 atingiu na segunda semana de maio o menor patamar do ano, cotado a R$ 6,22 por litro, queda de 1,58% em relação à última semana de abril, segundo levantamento do Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

"O valor iguala o registrado na última semana de 2024, refletindo diretamente a recente redução de preços promovida pela Petrobras no início do mês, voltada às distribuidoras", disse em nota.

Entre os Estados, a redução foi generalizada. Considerando o balanço parcial de maio, os maiores recuos foram identificados nos postos de combustíveis no Amapá (-6,8%), Pernambuco (-2,5%), Alagoas (-2,5%), Paraná (-2,5%) e Rio Grande do Norte (-2,1%).

Desde o pico registrado na segunda semana de fevereiro (R$ 6,54), o combustível já acumula no ano, até maio, uma retração de R$ 0,32, equivalente a cerca de 4,9% para o consumidor final.

De acordo com o Veloe, os demais combustíveis apresentaram variações pouco expressivas na parcial de maio.

A gasolina comum apresentou queda marginal de R$ 0,01 (ou -0,17%) no preço médio nacional, chegando a R$ 6,38 por litro. O etanol hidratado seguiu a mesma tendência, com leve recuo de R$ 0,02 (-0,46%) em relação à última semana de abril, sendo cotado ao preço médio de R$ 4,38 por litro.