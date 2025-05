Diagnóstico de câncer de Biden gera novas perguntas sobre sua saúde durante mandato

Por Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - O anúncio do câncer do ex-presidente Joe Biden reavivou nesta segunda-feira questões sobre a extensão dos problemas de saúde durante seu mandato, com o vice-presidente JD Vance dizendo que Biden deveria ter sido mais transparente com o público.

"Por que o povo americano não teve uma noção melhor de seu quadro de saúde? Por que o povo americano não teve informações mais precisas sobre o que ele realmente estava enfrentando? Isso é coisa séria", disse Vance a jornalistas no final de uma viagem a Roma. Ele desejou a Biden "a recuperação certa".

Os comentários de Vance, um republicano, capturaram o foco restaurado na saúde do ex-presidente democrata de 82 anos de idade com a publicação de um livro que detalha preocupações generalizadas sobre a acuidade mental de Biden entre assessores e membros do Partido Democrata enquanto ele buscava a reeleição em 2024.

Trechos do livro suscitaram novas perguntas se informações essenciais foram ocultadas do público norte-americano sobre a capacidade de Biden de servir na Casa Branca. Assessores mais próximos do democrata rejeitaram essas preocupações, dizendo que ele era totalmente capaz de tomar decisões importantes.

Um porta-voz de Biden não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Biden apareceu na televisão para refutar as acusações de que sua capacidade mental havia diminuído durante o mandato entre 2021 e 2025.

"Não há nada que sustente isso", disse ele no programa "The View" da ABC em 8 de maio.

Pessoa mais velha a ocupar o cargo de presidente dos EUA, Biden foi forçado a desistir de sua candidatura à reeleição em julho passado, após um desempenho ruim em um debate contra o rival republicano Donald Trump corroer seu apoio entre os colegas democratas. A vice-presidente de Biden, Kamala Harris, lançou sua própria candidatura, mas perdeu para Trump na eleição de novembro de 2024.

MÉDICOS SURPRESOS

O gabinete de Biden informou que ele foi diagnosticado na sexta-feira com câncer de próstata, que se espalhou para os ossos. Diversos médicos disseram à Reuters que cânceres como esse são normalmente diagnosticados antes de chegarem a um estágio tão avançado.

"Eu diria que o ex-presidente faz um exame físico completo todos os anos", disse o Dr. Chris George, diretor médico do programa de câncer da Northwestern Health Network. "É difícil para mim acreditar que ele tenha feito um exame de sangue normal no último ano."

O Dr. Herbert Lepor, urologista da NYU Langone Health, explica que dadas as opções de triagem disponíveis, "é um pouco incomum na era moderna detectar cânceres nesse estágio tardio".

Cerca de 70% dos casos de câncer de próstata foram diagnosticados antes de se espalharem para outros órgãos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDCs, em inglês).

As diretrizes dos EUA não recomendam o exame de sangue anual para homens com mais de 70 anos e não está claro se o exame presidencial anual teria incluído esses testes.

O novo livro "Original Sin" (Pecado Original), dos jornalistas Jake Tapper e Alex Thompson, jogou luz sobre a acuidade mental de Biden em seus últimos meses no cargo.

"Foi um erro os democratas não terem ouvido os eleitores antes", disse à NBC no domingo o senador norte-americano Chris Murphy, de Connecticut, possível candidato democrata à presidência em 2028.

Biden não enfrentou nenhum desafio sério para a indicação democrata de 2024, e os líderes do partido repetidamente garantiram sua capacidade de cumprir um segundo mandato de quatro anos, embora 74% dos norte-americanos em janeiro de 2024 achassem que ele era velho demais para o cargo, segundo pesquisa Reuters/Ipsos.

O diagnóstico de câncer de Biden atraiu uma onda de simpatia de apoiadores e rivais, incluindo Trump. Biden agradeceu ao público em nome de sua esposa e de si mesmo pelo apoio em uma postagem nas redes sociais divulgada nesta segunda-feira.

"O câncer atinge a todos nós. Assim como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos mais fortes nos lugares quebrados. Obrigado por nos ajudarem com amor e apoio", disse ele.

(Reportagem de Andy Sullivan, reportagem adicional de Kristina Cooke, Nancy Lapid e Steve Holland)