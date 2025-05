Crea vai apurar queda de elevador que matou 3 funcionários em obra de SP

O Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo) vai apurar a queda de um elevador de carga que deixou três mortos em uma obra na Rodovia Raposo Tavares, no Butantã, na zona oeste da capital, na manhã de hoje.

O que aconteceu

Crea-SP instaurou procedimento administrativo. Em nota, o órgão informou que vai apurar e identificar quem são "os responsáveis técnicos e pela emissão das respectivas documentações obrigatórias relacionados à obra na qual houve o acidente" na manhã de hoje na Rodovia Raposo Tavares.

Responsáveis poderão sofrer punições que, em último caso, incluem a suspensão ou o cancelamento do registro profissional. "O Crea-SP reforça que toda apuração é conduzida com rigor e esclarece ainda que, em casos como esse, é priorizado o atendimento emergencial pelos órgãos competentes no que tange ao resgate de vítimas, isolamento do local, entre outros".

Conselho também se solidarizou com os familiares das vítimas e disse que está colaborando com as investigações. "O Crea-SP presta sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, e reafirma seu compromisso com a segurança da população, ficando à disposição para colaborar com as autoridades nas investigações e com o que for necessário".

Entenda

Três pessoas morreram no local após a queda do equipamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em uma obra na altura do km 18, no condomínio Reserva Raposo, por volta das 9h20 da manhã de hoje.

As vítimas eram homens e funcionários da obra. Segundo a corporação, eles tinham 43, 26 e 20 anos. A identidade deles não foi divulgada.

A quarta vítima foi socorrida por populares e encaminhada para um hospital. Os bombeiros não divulgaram o estado de saúde dela e nem para onde foi levada.

O elevador despencou do 17° andar da obra, segundo a TV Globo.

Acidente ocorreu no Condomínio Orquídeas, localizado no bloco 1 do Reserva Raposo. Ainda não há informações sobre as causas da queda do elevador de carga. A perícia foi acionada para o local.

Obra tinha alvará de aprovação e execução deferido pela Prefeitura de São Paulo. A Subprefeitura do Butantã informou que uma equipe, em conjunto com a Defesa Civil, está a caminho do local para realizar uma vistoria na área.

O UOL entrou em contado com os responsáveis pelo complexo Reserva Raposo. Em nota, a empresa lamentou as mortes. "A obra é conduzida pela BRZ, empresa da qual a Reserva Raposo já cobrou respostas e determinou rigor absoluto na apuração do ocorrido. O Reserva Raposo está acompanhando de perto todas as providências e reforça seu compromisso com a segurança, a transparência e o respeito à vida.", disse em nota.

A BRZ Construtora afirmou que as causas do acidente estão sendo investigadas. "A perícia técnica da polícia foi acionada e realiza os devidos levantamentos no local. Estamos colaborando integralmente com as investigações e prestando todos os esclarecimentos necessários aos órgãos responsáveis e as famílias das vítimas. Nos solidarizamos com os familiares das vítimas neste momento de imensa dor", segundo a construtora, que foi contratada pelo pelo Reserva Raposo para atuar em um dos condomínios do empreendimento.

A reportagem também procurou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, mas não houve retorno.