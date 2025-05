Controla pressão e reduz colesterol: os benefícios da laranja vermelha

A laranja vermelha, conhecida também como laranja sanguínea, tem origem na região do Mediterrâneo. O que mais chama atenção nessa variedade é a polpa com coloração vermelha intensa.

Do ponto de vista nutricional, a fruta se destaca por conter betacarotenos (precursores da vitamina A), além de ser rica em ácido fólico e vitamina C.

A seguir, confira os principais benefícios que essa laranja pode trazer à saúde.

1. É fonte de antioxidantes

A laranja vermelha é rica em pigmentos naturais, como o licopeno e as antocianinas, responsáveis pelas cores vermelho-alaranjada e vermelho-roxa da fruta. Esses compostos não só contribuem para a aparência da laranja, mas também oferecem benefícios à saúde, como a ação antioxidante.

Eles ajudam a combater os radicais livres, o que pode proteger o corpo contra o envelhecimento precoce, fortalecer o sistema imunológico e reduzir o risco de doenças cardiovasculares.

2. Controla a pressão arterial

Por conter compostos bioativos, como as antocianinas e o potássio, essa laranja ajuda na proteção dos vasos sanguíneos. Manter níveis adequados de pressão arterial pode ser favorecido pelo consumo regular de frutas ricas em antioxidantes, o que também está associado à melhora da saúde cardiovascular.

3. Melhora o funcionamento do intestino

A presença de fibras é fundamental para a saúde intestinal. Elas ajudam a regular o trânsito intestinal e a prevenir a constipação. As fibras insolúveis aumentam o volume das fezes e promovem um movimento mais eficaz do intestino.

Esse processo facilita a passagem do bolo alimentar pelo trato digestivo, regulando o trânsito intestinal. Além disso, as fibras também contribuem para o equilíbrio da flora intestinal, favorecendo um ambiente saudável para a digestão e absorção de nutrientes.

4. Faz bem para a pele

A presença da vitamina C é essencial para a produção de colágeno, que ajuda na elasticidade e firmeza da pele. Além disso, os antioxidantes, como o licopeno, protegem contra os danos causados pelos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e promovendo uma pele mais saudável e com aparência mais jovem.

5. Auxilia no controle de peso

Com poucas calorias e presença das fibras, a laranja vermelha é uma aliada para quem deseja controlar o peso. As fibras aumentam a sensação de saciedade, o que pode reduzir a ingestão excessiva de alimentos. Além disso, seu alto teor de água contribui para a hidratação do corpo e o funcionamento adequado do metabolismo.

6. Melhora a visão

Os betacarotenos (vitamina A) encontrados na laranja vermelha protegem os olhos, diminuindo as chances de desenvolver problemas de visão relacionados ao envelhecimento, como catarata e degeneração macular.

7. Controla o colesterol

A laranja vermelha pode auxiliar no controle do colesterol por ter flavonoides e fibras em sua composição. Esses componentes diminuem os níveis de colesterol LDL (considerado "ruim") do organismo.

8. Regula os níveis de açúcar no sangue

Com baixo índice glicêmico, a laranja vermelha mantém os níveis de açúcar no sangue sob controle. Esse benefício é importante para pessoas com diabetes tipo 2 ou para quem deseja estabilizar a glicose ao longo do dia.

Quantidade recomendada

Geralmente, uma porção diária de uma laranja vermelha média (aproximadamente 130 gramas) já fornece vitamina C, antioxidantes e fibras em quantidades adequadas.

Contraindicações

A laranja vermelha, assim como outras frutas cítricas, é segura para a maioria das pessoas, sem contraindicações significativas. No entanto, em alguns casos, é importante ter cuidado.

Indivíduos com refluxo gastroesofágico e azia podem sentir desconforto devido à acidez do alimento.

Além disso, embora raro, algumas pessoas podem ser alérgicas a frutas cítricas, o que pode causar reações como coceira, inchaço ou dificuldades respiratórias.

Fonte: Daniela Gomes, nutróloga do Hospital Albert Sabin (SP).