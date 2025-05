Salário mínimo 2025: veja valor atualizado do piso nacional após reajuste

O novo piso salarial nacional foi creditado na conta dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, já com o valor ajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O motivo pelo qual o pagamento foi feito apenas em fevereiro, mesmo com o reajuste valendo desde janeiro, é que os salários são pagos no mês subsequente ao período trabalhado. Por isso, a correção aparece no contracheque deste mês.

O salário mínimo corresponde à menor remuneração mensal permitida para quem exerce atividade com vínculo empregatício. Ele serve como base para a definição de benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas administrados pelo governo federal.

O valor de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106 em relação ao anterior, refletindo um reajuste de 7,5%, acima da inflação registrada no período. No entanto, o aumento foi limitado por conta das medidas de contenção de despesas aprovadas no fim de 2024.

Nova metodologia de cálculo

Anteriormente, o cálculo do salário mínimo considerava a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, que é o índice oficial — além da variação do PIB (Produto Interno Bruto). Se essa fórmula antiga ainda estivesse em vigor, o valor chegaria a R$ 1.525.

A regra atual introduziu um terceiro critério: um teto de 2,5% para crescimento de gastos. Dessa forma, mesmo que o PIB apresente alta de 3,2%, o reajuste máximo aplicado será de 2,5%.

O salário mínimo influencia diretamente os valores pagos em aposentadorias, especialmente as do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de outros benefícios sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar aumentos bruscos que possam gerar impactos negativos nas contas públicas em períodos de ajuste fiscal.