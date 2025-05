Cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi participa de Cannes pela 1ª vez em 15 anos

O cineasta dissidente Jafar Panahi pôde comparecer a Cannes para participar, pela primeira vez desde sua condenação em 2010, de um festival internacional de cinema, segundo afirmou, nesta segunda-feira (19), uma fonte próxima.

O multipremiado diretor, que esteve preso em Teerã durante sete meses entre 2022 e 2023 por conta da condenação, pôde sair de Teerã com sua equipe para chegar em Cannes, onde apresentará na terça-feira (20) "Un simple accident", filme que concorre à Palma de Ouro, segundo a fonte.

Nada foi revelado sobre o longa metragem. O filme, que não recebeu financiamento iraniano, foi rodado "clandestinamente", indicou a mesma fonte.

Jafar Panahi, que recuperou recentemente o passaporte confiscado em 2010, conseguiu sair sem problemas de Teerã, onde vive, acrescentou.

Na semana passada, quatro membro da equipe do filme foram convocados pelas forças da ordem do Irã para serem interrogados.

Em dezembro de 2010, a justiça condenou Panahi a seis anos de prisão por "propaganda contra o regime" e o proibiu de fazer filmes ou sair do pais durante os próximos 20 anos.

Em abril de 2013, contudo, Panahi pôde sair do país e viajar temporariamente para a França.

Há alguns meses, o cineasta voltou à França para completar a montagem de "Un simple accident".

Durante os anos em que esteve retido no país, Panahi ganhou o Urso de Ouro em Berlim em 2015 por "Táxi Teerã", o prêmio de melhor roteiro por "3 Faces" em Cannes em 2018 e o prêmio especial do júri em Veneza em 2022 por "Sem Ursos".

Ele não pôde receber nenhum de seus prêmios pessoalmente.

Panahi é também ganhador do Leão de Ouro em 2000 pelo filme "O Círculo".

Vários cineastas iranianos tiveram problemas com as autoridades do país e em alguns casos precisaram se exilar, como Mohammad Rasoulof, premiado em 2024 em Cannes por "A Semente do Fruto Sagrado".

Outro filme iraniano concorrendo em Cannes neste ano, "Mãe e filho", de Saeed Roustaee, será apresentado nesta quinta-feira no festival.

jt/jz/es/mb/lm/am

