China anuncia corte nos preços da gasolina e do diesel a partir de terça-feira

O governo da China informou nesta segunda-feira, 19, que reduzirá os preços de varejo da gasolina e do diesel a partir da terça-feira, 20, em resposta às recentes oscilações no mercado internacional de petróleo. A medida foi divulgada por meio de comunicado da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês), principal órgão de planejamento econômico do país.

Segundo a nota oficial, "os preços da gasolina serão reduzidos em 230 yuans (cerca de US$ 32) por tonelada, e os do diesel, em 220 yuans (US$ 30) por tonelada".

A decisão segue o atual mecanismo de precificação adotado pelo governo chinês, que "ajusta os preços dos produtos de petróleo refinado de acordo com as mudanças nos preços internacionais do petróleo bruto".

O comunicado também determina que as três principais estatais do setor, China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation e China National Offshore Oil Corporation, além de outras refinarias, devem "organizar de forma eficaz a produção e o transporte dos produtos refinados para garantir o fornecimento estável".

O governo ainda orientou que as autoridades regionais reforcem a fiscalização do mercado. "Os departamentos relevantes em várias regiões devem intensificar os esforços de supervisão e inspeção", afirmou a NDRC.

Também foi destacado que serão adotadas "medidas rigorosas para reprimir atividades que violem as políticas nacionais de preços, a fim de garantir a ordem no mercado".