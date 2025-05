Centrista Dan conquista Presidência da Romênia sobre rival de extrema-direita pró-Trump

Por Luiza Ilie e Elizaveta Gladun

BUCARESTE (Reuters) - O prefeito centrista de Bucareste, Nicusor Dan, venceu as eleições presidenciais da Romênia no domingo em uma surpreendente reviravolta sobre um rival nacionalista de extrema-direita que havia prometido colocar a Romênia em um caminho inspirado na política do presidente dos EUA, Donald Trump.

Os resultados oficiais de quase todas as seções eleitorais mostraram que Dan obteve cerca de 54% dos votos dos eleitores do país membro da União Europeia e da Otan, com cerca de 19 milhões de pessoas, enquanto o apoiador de Trump, George Simion, ficou com 46%.

Dan, de 55 anos, um matemático de fala mansa, fez uma corrida de última hora para o topo, depois de semanas atrás de Simion, um eurocético que queria acabar com a ajuda militar para a Ucrânia em sua guerra com a Rússia. A eleição teve a maior porcentagem de comparecimento dos eleitores em uma eleição romena em 25 anos.

Simion, que foi o candidato mais votado no primeiro turno da eleição, há duas semanas, com 41% dos votos, admitiu a derrota depois de ter dito anteriormente que havia vencido a eleição.

Dan fez campanha com a promessa de combater a corrupção desenfreada, manter o apoio à Ucrânia -- onde a Romênia tem desempenhado um importante papel logístico -- e manter o país firmemente dentro da corrente europeia.

No domingo à noite, na capital Bucareste, os partidários de Dan gritavam "Rússia, não se esqueça, a Romênia não é sua". Fortemente a favor da UE e da Otan, Dan disse, no período que antecedeu a eleição, que o apoio da Romênia à Ucrânia era crucial para sua própria segurança contra a crescente ameaça russa.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, parabenizou Dan pela "vitória histórica", escrevendo nas mídias sociais: "Para a Ucrânia -- como vizinha e amiga -- é importante ter a Romênia como uma parceira confiável".

O Kremlin chamou as eleições presidenciais da Romênia de "no mínimo estranhas" nesta segunda-feira.

A votação na Romênia ocorreu no mesmo dia do primeiro turno da eleição polonesa, na qual o candidato liberal Rafal Trzaskowski ficou à frente de Karol Nawrocki, o candidato apoiado pelo partido nacionalista de oposição Lei e Justiça (PiS).