Carro levado em segundos: veja truques de ladrões que você deveria saber

Apesar dos avanços nas tecnologias de proteção contra furtos de veículos, o trabalho dos ladrões ainda é relativamente fácil. Usando ferramentas simples, como chave de fenda, alicate e alguns equipamentos eletrônicos, bandidos precisam de apenas 30 segundos, aproximadamente, para levar o carro embora.

Vídeos e fotos que circulam nas redes, muitos dos quais produzidos por autoridades policiais, alertam para os métodos e falam sobre o kit que muitos bandidos utilizam para a prática do crime.

Em uma das gravações que mais viralizou, um jovem explica para a câmera como faz para escapar com o veículo em menos de um minuto. Ele demonstra suas "habilidades" em um Hyundai HB20 branco, supostamente na presença de policiais militares que tinham acabado de detê-lo. A porta já está arrombada quando o rapaz entra no carro e consegue dar a partida, mesmo sem a respectiva chave.

A gravação teria sido feita há cerca de cinco anos, mas a tática continua atual como nunca, segundo especialistas consultados pelo UOL Carros. Com chave de fenda, os criminosos violam a fechadura, entram no carro e trocam o módulo original por outro, hackeado. Dessa forma, o criminoso consegue ligar o automóvel e consumar o furto rapidamente.

Ladrões trocam unidade de controle eletrônico do motor por outra desprovida de senha para liberar ignição Imagem: Divulgação

O módulo mencionado no vídeo é a ECU, sigla em inglês para Unidade de Controle Eletrônico, instalada embaixo do capô e que pode ser considerada o "cérebro" do motor dos veículos modernos. É um equipamento que se comunica com a chave do carro via rádio e só libera a ignição se ambos tiverem o mesmo código armazenado.

Por essa razão, bandidos trocam a ECU por outra compatível com aquele veículo, contudo sem nenhuma senha na respectiva memória - ou com um código previamente conhecido.

Bandidos usam chave de fenda para arrombar porta e quebrar capa do miolo da chave de ignição Imagem: Divulgação

Em outro vídeo, feito em data desconhecida, um PM mostra uma caixa com duas antenas retráteis que também integra o kit de ferramentas usadas pelos amigos do alheio - seja para levar o carro ou apenas pertences dentro dele.

O policial liga o dispositivo e pede que outra pessoa tente acionar o travamento a distância das portas de um veículo. Elas, contudo, permanecem destrancadas.

"É um aparelho que acabamos de apreender com dois indivíduos. Os ladrões chegam, por exemplo, no estacionamento de supermercados e shoppings e deixam esse aparelho ligado. Quando a vítima sai, entram no carro e furtam tudo sem arrombarem nada", explica.

O agente finaliza, dando a recomendação de sempre verificar se as portas estão de fato trancadas ao deixar o carro.

Como se precaver

Deixar veículo em vias públicas perto de hospitais, por exemplo, é vacilo que vira oportunidade para ladrões Imagem: Raquel Arriola/UOL

A primeira orientação é fazer seguro contra roubos e furtos e, preferencialmente, evitar o estacionamento em vias públicas. Há também a opção da instalação de um rastreador veicular. Caso o orçamento esteja apertado e seja inevitável deixar o carro na rua, existem alguns cuidados que reduzem as chances de perdê-lo para criminosos, como o uso de algum tipo de trava na direção, no câmbio ou nos pedais que possa ser vista facilmente.

Aparelho de rádio usado por criminosos para impedir o fechamento das portas do veículo Imagem: Reprodução

Outra recomendação é evitar o estacionamento em ruas ou avenidas perto de locais como estabelecimentos de ensino, hospitais, estações de trem e metrô e terminais de ônibus.

Por fim, especialistas apontam que o principal alvo são carros com mais de cinco anos de fabricação e com muitas unidades circulando, devido à elevada demanda por peças de segunda mão furtadas. Portanto, evite comprar itens de desmanches ilegais. Veja como verificar se determinado desmanche de veículos funciona dentro das regras.

*Com informações de matéria publicada em 27/11/2021