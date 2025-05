Advogados e drogas: mensagens detalham caixa milionário do CV

Mensagens interceptadas pela PF (Polícia Federal) e divulgadas hoje pelo jornal O Globo mostram que o CV (Comando Vermelho) tinha R$ 13.872.003,00 em caixa em fevereiro de 2024. O dinheiro seria usado para pagar honorários de advogados e comprar armas e drogas.

O que aconteceu

A PF teve acesso a mensagens trocadas entre membros da cúpula do CV. A conversa interceptada era de Edgar Alves Andrade, o Doca, chefe do tráfico do Complexo da Penha foragido da polícia, e Arnaldo da Silva Dias, o Naldinho, preso no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro.

Mensagens mostram que facção tinha cerca de R$ 13,9 milhões em caixa em fevereiro do ano passado. A informação aparece em planilhas que detalham as entradas e saídas de dinheiro do caixa do CV naquele mês.

Montante seria usado para pagar advogados e comprar armas e drogas. Na parte de despesas são descritos gastos como: R$ 55 mil com advogados; R$ 39 mil com "30 kg de mato" (maconha); e até R$ 280 com uma cafeteira. Outros R$ 30 mil teriam sido gastos com "casas de apoio" em Mossoró (RN), Catanduvas (SC), Campo Grande (MS) e Brasília (DF) —cidades onde ficam presídios federais que abrigam líderes do CV.

Dinheiro teria vindo da venda de drogas e de pagamentos recebidos em favelas. Mais de R$ 1 milhão teria sido obtido com a venda de "pó, mato e skank" (cocaína, maconha e um canabidiol com efeitos mais potentes do que a maconha). Outros R$ 168 mil seriam oriundos do "fortalecimento" de favelas, como Guandu e Manguinhos. Ou seja, valores repassados por líderes locais à cúpula do grupo.

O UOL procurou a PF para confirmar o conteúdo da conversa. Em mensagem, a corporação disse apenas que "não se manifesta sobre eventuais investigações em andamento".

Pausa no crime para o G20

Mensagens indicam que o Comando Vermelho ordenou uma trégua durante a reunião do G20 no Rio. Em 21 e 22 de fevereiro de 2024, chefes das diplomacias das maiores economias do mundo se reuniram na cidade. O encontro contou com a participação de dezenas de representantes de outros países, como o então presidente dos EUA Joe Biden, além de ministros do governo Lula e o presidente.

Ordem de trégua teria sido enviada por Naldinho. Segundo o texto, ele atendia ao pedido de uma autoridade. A PF não identificou quem seria essa autoridade, de acordo com a reportagem.

Boa tarde a todos meus irmãos do permanente, irmãos hoje um representante das autoridades no Rio procurou o irmão que é sintonia pediu para nos segurar 7 dias sem guerras e roubos devido o G20 (são representantes de 20 países diferentes). Chegou hoje no Rio, para evitar isolamentos de irmãos que venha ter ligação em determinada área etc... Roubo ontem nos já tínhamos feito uma circular... agora queria dividir opinião com vcs da rua, pois aqui na casa maior e os irmãos do VP todos estamos de acordo em segurar esses 7 dias até porque se veio no diálogo eles demonstraro um respeito por nos. Gostaria saber irmãos da rua qual visão

Comunicado enviado por Naldinho

Em 13 de março, o traficante enviou outro "salve" reforçando a ordem e afirmando que a facção não iria "aturar mais desculpas". "Irmãos das comunidades CV venham se atentar em suas responsabilidades: pois o roubo no geral de carros, motos, etc, sem exceção continua proibido pela facção comando vermelho", disse.