Bradesco lança ETFs com ações de empresas listadas em bolsas chinesas

SÃO PAULO (Reuters) - A Bradesco Asset lançou nesta segunda-feira seus dois primeiros fundos de índice (ETFs) internacionais listados na bolsa de valores brasileira com ativos de empresas chinesas.

Segundo a gestora, os fundos "B-Index Connect China Universal CSI 300" e "B-Index Connect China AMC ChiNext" são os primeiros no mercado a investirem em ações de empresas listadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen, e permitirão o acesso de investidores brasileiros aos índices CSI 300 e ChiNext.

O CSI 300 reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen e é composto por 300 ações de empresas como as montadoras BYD e Great Wall Motors, a companhia aérea Air China e a gigante de eletrodomésticos Midea Group.

Já o ChiNext é conhecido por ter empresas de médio e pequeno portes e é focado em setores de tecnologia, manufatura e serviços, acrescentou o Bradesco.

"Acreditamos no potencial da China, que apresenta grandes oportunidades de investimento em diversos setores", disse o diretor da Bradesco Asset, Ricardo Eleutério, em comunicado à imprensa, citando ainda reforço à estratégia de internacionalização da gestora.

Os novos fundos são os primeiros produtos do programa ETF Connect, um acordo de cooperação entre a B3 e as bolsas de Xangai e Shenzhen. A parceria foi criada para permitir que brasileiros invistam na China por meio de fundos listados na B3 e que chineses tenham acesso a ativos do Brasil.

Os fundos estarão disponíveis a partir de 26 de maio.

(Por Patricia Vilas Boas)