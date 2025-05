Bolsonaro e Braga Netto participam da 1ª audiência da ação do golpe

Do UOL, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu ex-ministro Braga Netto participam da audiência para ouvir as testemunhas de acusação na ação penal contra eles por tentativa de golpe. Trata-se da primeira vez que eles se veem desde a prisão do general da reserva, em dezembro do ano passado.

O que aconteceu

Supremo realiza primeira audiência nesta tarde para ouvir as testemunhas listadas pela PGR. A sessão é realizada por videoconferência, pelo aplicativo Teams, e todos os advogados dos réus estão acompanhando. Braga Netto entrou por vídeo, acompanhado de seu advogado.

Bolsonaro entrou sozinho na reunião. A audiência já havia começado quando ele acessou o aplicativo, vestindo uma camisa polo amarela e com um mapa do Brasil ao fundo.

Trata-se da primeira aparição pública de Braga Netto desde que ele foi preso. Ele está no Rio de Janeiro em uma sala especial montada para ele na Vila Militar do Exército, na capital. Mais magro, ele está de terno e gravata e acompanhado de seu advogado dentro das instalações militares. O STF (Supremo Tribunal Federal) proibiu de fazer imagens ou gravar áudios na audiência.

Já Bolsonaro acompanha sozinho pelo celular. Ele e Braga Netto são os únicos réus que estão visíveis para quem acompanha a audiência no telão, onde a sessão é transmitida na sala da Primeira Turma do STF.

Defesa do ex-presidente acompanha de outra sala. A equipe do advogado Celso Vilardi está em uma sala diferente. São cinco advogados da defesa de Bolsonaro com Vilardi.

Audiência é conduzida por Moraes. As audiências da ação penal envolvendo os irmãos Brazão, acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco, também estavam sob relatoria de Moraes também, mas o ministro não participou diretamente das oitivas.

Todos os ministros da Primeira Turma assistem aos depoimentos. A medida é atípica nestes tipos de ações no STF, cujas audiências são normalmente conduzidas pelos juízes auxiliares.