BNP Paribas anuncia recompra de ações de 1,084 bilhão de euros para 2025

O BNP Paribas anunciou o lançamento de um programa de recompra de ações previsto para 2025, com valor máximo autorizado de 1,084 bilhão de euros, de acordo com comunicado divulgado nesta segunda-feira, 19. Segundo o banco, o programa conta com aprovação do Banco Central Europeu (BCE) e envolve a contratação de um prestador de serviços de investimento independente, que recebeu "uma instrução irrevogável para comprar as ações".

O período de compra começa nesta segunda-feira e terminará, no máximo, em 20 de junho. As ações adquiridas serão canceladas, conforme detalha o comunicado. O BNP Paribas se compromete a fornecer atualizações semanais sobre o andamento do programa por meio de comunicados divulgados em seu site oficial.

Entre os objetivos do programa, conforme o comunicado, estão o "cancelamento das ações", o "cumprimento de obrigações relacionadas à emissão de instrumentos de capital, planos de opções de ações, atribuição de ações para empregados e administradores", além de operações de mercado como "fusões, cisões ou aportes de ativos", e atividades de "formação de mercado".

O documento detalha ainda que o número máximo de ações a ser recomprado poderá chegar a até 10% do capital social da BNP Paribas, o que, com base no preço máximo por ação de 102,00 euros, totalizaria aproximadamente 11,5 bilhões de euros em valor teórico para recompras futuras. Atualmente, o banco possui 0,06% de suas próprias ações em carteira.

A autorização concedida pela Assembleia Geral é válida por 18 meses a partir de 13 de maio de 2025, ou seja, até novembro de 2026. O Conselho de Administração do BNP Paribas garantirá que as compras de ações respeitem os requisitos prudenciais definidos pelas regulações vigentes da União Europeia (UE) e pelo BCE.

Às 11h58 (de Brasília), as ações do BNP Paribas subiam 3,27% em Paris.