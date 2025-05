Biden envia mensagem após diagnóstico de câncer: 'Grato pelo amor e apoio'

O ex-presidente dos EUA Joe Biden se manifestou hoje sobre o seu diagnóstico de câncer de próstata nas redes sociais. "Grato pelo amor e apoio", escreveu o democrata.

O que aconteceu

Democrata comentou o diagnóstico hoje nas redes sociais. Disse que a doença afeta a todos e agradeceu pelo apoio. Mensagem é acompanhada de uma foto de Joe Biden com sua mulher, Jill, e o gato de estimação.

Ex-presidente Joe Biden foi diagnosticado com uma "forma agressiva" de câncer de próstata. Numa declaração oficial divulgada ontem, seus assessores indicaram que a doença se espalhou e atingiu seus ossos.

O câncer afeta a todos. Como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos mais fortes nos momentos difíceis. Obrigada por nos ajudar com amor e apoio

Joe Biden em post nas redes sociais

Câncer agressivo

Segundo comunicado emitido ontem, Biden passou por exames na semana passada após apresentar sintomas urinários. "Na sexta-feira, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, caracterizado por uma pontuação de Gleason de 9 (Grupo de Grau 5) com metástase para os ossos", diz a declaração.

Embora isso represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz

assessores de Biden, em nota.

O comunicado também aponta que o ex-presidente está avaliando as opções de tratamento. Com 82 anos, Biden está em sua casa em Wilmington, Delaware.

Depois de zombar da saúde de Biden, Trump se diz "triste"

Nas redes sociais, o presidente Donald Trump demonstrou solidariedade com seu rival. "Melania e eu ficamos tristes ao saber do recente diagnóstico médico de Joe Biden. Desejamos nossos melhores votos a Jill e sua família, e desejamos a Joe uma recuperação rápida e bem-sucedida", afirmou.

Situação de saúde de Biden permeou a campanha eleitoral em 2024, com livros que chegaram a alertar sobre sua debilidade cognitiva. Donald Trump, que acabaria vencendo o pleito, usava a saúde do concorrente para insistir que os EUA não poderiam continuar sendo governados pelos democratas. Biden foi o presidente mais velho a comandar a Casa Branca e Trump passou a zombar de suas condições.

Participação desastrosa num debate com Trump abriu uma discussão dentro de seu próprio partido sobre sua capacidade de ir às urnas. Semanas depois, sob forte pressão de seus aliados, Biden aceitou se retirar da corrida e permitir que Kamala Harris fosse a candidata dos democratas.

Trump acusou a imprensa de ter escondido dos americanos o que ele insiste ser "a real situação" de saúde do democrata. Em fevereiro de 2024, porém, exames médicos indicaram que não havia "nenhuma nova preocupação" com a saúde do presidente e que ele estava "apto para o trabalho".

Pesquisa sobre câncer foi prioridade

Durante seu mandato, Biden ainda colocou a pesquisa sobre o câncer como uma de suas prioridades. Um de seus filhos, Beau Biden, morreu por um câncer no cérebro. A meta do programa era o de reduzir pela metade as mortes pelo câncer em 25 anos.