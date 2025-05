BC do Japão continuará aumentando os juros se economia se recuperar do impacto das tarifas, diz vice-presidente

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão continuará a aumentar a taxas de juros se a economia se recuperar do esperado impacto das tarifas mais altas dos Estados Unidos, disse o vice-presidente do banco central, Shinichi Uchida, ao mesmo tempo em que alertou para uma perspectiva altamente incerta.

A inflação subjacente do Japão permanecerá em torno da meta de 2% do banco central se houver uma recuperação econômica, disse Uchida ao Parlamento.

Ele observou que as recentes altas nos preços domésticos se devem, em grande parte, aos custos de importação mais elevados e ao aumento dos custos dos alimentos, como o arroz.

"Estamos cientes de que esses aumentos de preços estão tendo um impacto negativo sobre a subsistência e o consumo das pessoas", disse ele.

"Se nossa previsão se concretizar, continuaremos a aumentar nossa taxa de juros", disse Uchida.

"Mas há uma incerteza extremamente alta sobre as perspectivas da política comercial de cada país e suas consequências. Dessa forma, determinaremos sem concepção prévia se a economia e os preços se movimentarão de acordo com nossa previsão", acrescentou.

A economia do Japão encolheu pela primeira vez em um ano e em um ritmo mais rápido do que o esperado, mostraram dados do primeiro trimestre na sexta-feira, ressaltando a natureza frágil de sua recuperação, agora sob a ameaça das políticas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump.

Tendo saído de uma política de estímulo de uma década no ano passado, o Banco do Japão elevou a taxa de juros para 0,5% em janeiro e sinalizou sua disposição de continuar elevando os custos dos empréstimos se uma recuperação econômica moderada mantiver o Japão no caminho de atingir de forma duradoura sua meta de inflação de 2%.

(Reportagem de Leika Kihara)