Ações de China e Hong Kong ficam estáveis após dados fracos compensarem impulso de trégua tarifária

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong terminaram praticamente estáveis nesta segunda-feira, uma vez que dados fracos sobre as indústria e de vendas no varejo da China destacaram os desafios econômicos atuais, embora a suspensão das tarifas sino-americanas tenha continuado a impulsionar as ações das operadoras portuárias.

No fechamento, o índice de Xangai teve estabilidade, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,31%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,05%.

Os mercados da China e de Hong Kong recuperaram o terreno perdido desde o anúncio das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, no início de abril, depois que Pequim e Washington chegaram a um acordo sobre uma pausa de 90 dias nas tarifas na semana passada. Mas a recuperação parece estar perdendo força.

Dados oficiais mostraram nesta segunda-feira que o crescimento da produção industrial e das vendas no varejo da China desacelerou em abril, reduzindo o apetite por risco.

A Guosheng Securities alertou os investidores para que não busquem ações "antes que evidências concretas apontem para uma economia melhor do que o esperado".

Mas as ações das operadoras portuárias chinesas continuaram a subir, já que os investidores insistiram nas apostas de que a pausa de 90 dias nas tarifas estimulará um aumento nos embarques.

Lianyungang Port, Ningbo Port e Zhuhai Port atingiram seu limite diário de alta de 10%. As ações de outras grandes operadoras portuárias, como a China Merchants Port Group e a Shanghai International Port também subiram acentuadamente.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,68%, a 37.498 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,05%, a 23.332 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ficou estável, a 3.367 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,31%, a 3.877 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,89%, a 2.603 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,46%, a 21.523 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,56%, a 3.876 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,58%, a 8.295 pontos.